Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Байден запевнив у розмові, що твердо відстоюватиме суверенітет України, а також заявив, що запросить Володимира Зеленського до Білого дому цього літа.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.

Biden said he would “stand up firmly for Ukraine’s sovereignty,” Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC

