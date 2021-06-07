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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Байден запросив Зеленського відвідати США цього літа

Зеленський Байден

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Байден запевнив у розмові, що твердо відстоюватиме суверенітет України, а також заявив, що запросить Володимира Зеленського до Білого дому цього літа.

– Він (Джо Байден,- Ред.) заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа після того, як він повернеться з Європи (після 16 червня), – сказав Салліван на брифінгу.

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Водночас Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за запрошення і заявив, що чекає на зустріч, аби обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США.

– Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці, – написав він у Twitter.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться у Женеві 16 червня. Серед низки питань, які планують обговорити президенти США і Росії, буде і агресія РФ проти України.

Тому днями радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Україна точно отримає інформацію через дипломатичні канали щодо розмови президентів.

Джерело: Білий дім

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