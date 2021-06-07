Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Байден запевнив у розмові, що твердо відстоюватиме суверенітет України, а також заявив, що запросить Володимира Зеленського до Білого дому цього літа.

– Він (Джо Байден,- Ред.) заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа після того, як він повернеться з Європи (після 16 червня), – сказав Салліван на брифінгу.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer. Biden said he would “stand up firmly for Ukraine’s sovereignty,” Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

Водночас Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за запрошення і заявив, що чекає на зустріч, аби обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США.

– Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці, – написав він у Twitter.

Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться у Женеві 16 червня. Серед низки питань, які планують обговорити президенти США і Росії, буде і агресія РФ проти України.

Тому днями радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Україна точно отримає інформацію через дипломатичні канали щодо розмови президентів.

Джерело: Білий дім