7 червня під час телефонної розмови президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім.

Зустріч Зеленського та його американського колеги намічена на липень, однак точних дат нині не називають.

Та сам її факт свідчить про те, що Сполучені Штати не збираються нехтувати українським питанням.

Факти ICTV розповідають, чого очікувати від переговорів Зеленського і Байдена та яке “домашнє завдання” потрібно виконати Україні.

США-Україна-НАТО

Під час телефонної розмови лідери України і США обговорили низку безпекових питань. Зокрема, стосовно Плану дій щодо членства України в НАТО. Найімовірніше, і під час зустрічі з Байденом Зеленський не омине його.

Проте йтиметься не про загальну підтримку зусиль України, а про конкретні дати і кроки, як з боку нашої держави, так і з боку НАТО.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко вважає, що це питання особливо важливе, адже у Сполучених Штатів є значний вплив на Альянс.

– На мою думку, потрібно домовлятися про те, що має бути графік подальшого руху України для отримання ПДЧ, не просто обіцянки. Потрібно знати, коли саме, за яких умов, знати графік виконання цих умов з обох боків. Варто домовлятися зі США і, безумовно, в рамках НАТО. США мають значний вплив на Альянс, хоча й не абсолютний, – пояснює Фесенко.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко налаштований менш оптимістично. На його думку, Україна чимало зробила на шляху до НАТО, але не варто очікувати, що після візиту Зеленського до Білого дому Україна одразу ж отримає ПДЧ.

Головне – продовжувати працювати в цьому напрямку.

– Мені здається, що нашою помилкою було те, що протягом останніх кількох місяців ми задали занадто високі очікування. Ми хотіли, щоб нам за кілька місяців надали ПДЧ і ледь не членство в НАТО. Але дорога до нього непроста, нею потрібно йти, і я думаю, що ми досягнемо результату… Лише за останні роки співпраця України з НАТО суттєво розширювалася, і це продовжується. Скоро розпочнеться черговий раунд військових навчань у Чорному морі, на півдні України. Кораблі НАТО присутні у Чорному морі, триває обмін розвідінформацією. Є дуже багато позитивних сторін співпраці з Альянсом, – пояснює Мусієнко.

Та це не єдине безпекове питання, яке опиниться на порядку денному глав України і США, вважає Фесенко. Цілком імовірно, що в умовах зосередження російських військ на кордоні з Україною та військових навчань Захід-2021 ми отримаємо нові гарантії безпеки від Сполучених Штатів.

Звичайно, не варто очікувати, що американці за нас воюватимуть, однак посилення союзного статусу може зіграти значну роль у майбутньому.

Можливо, у наданні зброї Україні, але цього разу щодо позицій, які цікавлять нас. Не виключено, що цю тему також порушить Зеленський, прямо озвучивши необхідне для ЗСУ озброєння та обговоривши умови його надання.

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що обговорити можуть не лише надання летальної зброї Україні, але й виробництво озброєння на американсько-українських підприємствах.

Компенсація за російську трубу

Не може Україна обійти й тему російського геополітичного проекту Північний потік-2, прокладання першої нитки якого вже завершене. Наша держава й надалі докладатиме зусиль для того, щоб протистояти його реалізації й запуску в експлуатацію, однак в американців іншій погляд на ситуацію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен навіть заявив, що добудову російської труби можна вважати завершеною. Однак це не означає, що втрати України через неї мають залишитися поза увагою міжнародної спільноти.

– Ми активно співпрацюємо (з Німеччиною, – Ред.), щоб з’ясувати, що саме можна і, я вважаю, необхідно зробити, аби гарантувати, що плату за транзит, яку Україна може втратити у майбутньому внаслідок запуску цього газопроводу, відшкодували, – сказав Блінкен під час слухань у комітеті з закордонних відносин у Палаті представників.

Можливо, нам справді доведеться переводити діалог щодо Північного потоку-2 в іншу площину. Якщо не вдасться схилити наших американських партнерів до нових санкцій, то потрібно отримати якнайбільшу компенсацію.

– Йдеться про компенсацію втрат у широкому сенсі. Або продовження транзиту через Україну, і в такому випадку США та ЄС мають тиснути на Росію задля укладення нового договору. Або компенсація українських втрат не разова, а довгострокова. Можливо, у вигляді економічних проектів, у яких задіяна наша труба, – каже голова правління Пента.

Україна й надалі вестиме боротьбу проти запуску російського газопроводу в експлуатацію, але для США важливо налагоджувати відносини на міжнародній арені.

Тож у цьому питанні лідери України і США можуть не дійти спільної позиції.

Боротьба з пандемією

Ще один важливий аспект, якому сьогодні приділяють замало уваги у міжнародних відносинах – боротьба з пандемією. Так, Сполучені Штати нададуть Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19, однак співпраця не має обмежуватися лише цим.

Нині в нашій державі першою дозою вакциновано всього 1,2 млн громадян. Тому необхідно нарощувати темпи вакцинації і, водночас, шукати шляхи до отримання препаратів.

Мусієнко вважає, що нині це має бути одним з основних питань у переговорах Зеленського та Байдена.

– Думаю, що питання вакцин має бути одним з пріоритетних (на переговорах, – Ред.). Саме збільшення об’ємів, можливо – 2-3 млн доз. Тобто більше доз через програму COVAX, щоб пришвидшити вакцинацію українців, – каже експерт.

Загалом, нам не потрібно забувати, що до подолання пандемії ще далеко, тому варто використовувати кожен важіль для пришвидшення вакцинації.

“Домашнє завдання” України

Звичайно, Зеленський не може приїхати на зустріч з очільником Сполучених Штатів з “порожніми руками”. Якщо ми хочемо виконання наших прохань, то маємо продемонструвати, що не нехтуємо запитами з боку американців.

Йдеться про низку питань, на які давно звертають увагу наші західні партнери. Зокрема, показати, що процес реформ у нашій державі не зупинився.

– Є низка принципових речей, на яких США продовжують наполягати. Перше – завершення судової реформи. Друге – це боротьба з корупцією та злочинністю. Сполучені Штати кажуть, що мають бути не лише декларації, але й вироки в певних провадженнях. Третє – це співпраця з МВФ і забезпечення нашої сталої співпраці з кредиторами. І четверте – продовження реформування безпекової та оборонної сфери, зокрема Служби безпеки, – вважає Мусієнко.

Проте до зустрічі залишається не так уже й багато часу, а п’ята сесія Верховної Ради IX скликання добігає кінця. І якщо парламент збирається доводити прихильність України до зближення із Заходом, то потрібно швидко визначати пріоритети у роботі.

Судова реформа – досить об’ємне питання, яке не можна ухвалювати нашвидкоруч, навіть з огляду на той факт, що воно вже не раз перезріло. Фесенко вважає, що тут краще буде представити змістовний документ, а до зустрічі очільників США та України підготуватися інакше.

У нас є низка інших законодавчих ініціатив, які перебувають на розгляді Верховної Ради та слугуватимуть позитивним сигналом для Сполучених Штатів.

– Наприклад, ухвалення у другому читанні закону про СБУ. Символічний крок, але США та Велика сімка його підтримують. Дискусія навколо нього продовжується, але його можна ухвалити достатньо швидко, – вважає політолог.

Та навіть якщо в Україні й не ухвалять відповідні законопроекти, зустріч все одно відбудеться. Навряд чи сьогодні щось може стати на заваді двом лідерам країн, крім певних надзвичайних подій.

Зазвичай Сполучені Штати дотримуються планів щодо всіх зустрічей, які вони призначають.