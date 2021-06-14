Остаточне ухвалення законопроекту щодо амністії капіталів, тобто одноразового декларування доходів фізичних осіб задля їхньої легалізації, можливе вже у вівторок, 15 червня, заявив на погоджувальній раді глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, цього тижня Рада виконає свою обіцянку щодо податкової амністії, зазначивши, що основна маса з трьох-чотирьох законопроектів, можливо, буде проголосована 15 червня.

Корнієнко сказав, що податкова амністія має запрацювати із 1 вересня, тому далі буде імплементація реформи.

Читайте Зеленський зареєстрував пакет законопроектів про податкову амністію

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №5153 щодо амністії капіталів голосами 245 нардепів.

Згідно із документом, громадяни, які ухилялися від сплати податків, можуть розкрити свої справжні статки, водночас уникнувши покарання.

Крім того, вони мають сплатити одноразовий збір до бюджету: 5% для активів на рахунках українських банків, 9% – для розміщених за кордоном, 2,5% – за держоблігації, придбані у період із 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.