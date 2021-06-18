Рада національної безпеки і оборони здійснить перевірку трьох кримінальних авторитетів, які стверджують, що їх незаконно внесли до санкційного списку.

Про це на брифінгу після засідання РНБО повідомив Олексій Данілов та зазначив, що до перевірки залучать СБУ, контррозвідку та інші відповідні органи.

– Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно, – розповів Данілов.

Йдеться про осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угрупповань або так званих злодіїв в законі, на яких РНБО наклала санкції під час попереднього засідання 4 червня.

Цього разу під час засідання РНБО також запровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Олексій Данілов зазначив, що санкції проти Фірташа були введені через його участь у титановому бізнесі та постачанні сировини до оборонних підприємств Росії.

Проти Фукса санкції запровадили через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток нафти та газу.

Фото: РНБО