У четверг, 1 липня Верховна Рада вчергове збереться на пленарне засідання, трансляцію якого можна подивитись на Фактах ICTV.

На засіданні народні обранці обговорять підвищення пенсій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також збільшення аліментів на дитину.

У першому читанні також розглянуть низку важливих законопроектів, зокрема про приведення Кримінального кодексу у відповідність до Конституції України питання забезпечення рівноправності громадян та оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.

У другому читанні нардепи звернуть увагу на проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та законопроект щодо напрямків антикорупційної політики держави на найближчі роки.

Окремо буде розглянуто питання ратифікації важливих міжнародних угод із урядом Французької республіки.

Детальніше про ці угоди та інші законопроекти, які розгляне Верховна Рада 1 липня, на Фактах ICTV.