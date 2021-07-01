Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 1 липня

Верховна Рада

У четверг, 1 липня Верховна Рада вчергове збереться на пленарне засідання, трансляцію якого можна подивитись на Фактах ICTV.

На засіданні народні обранці обговорять підвищення пенсій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також збільшення аліментів на дитину.

У першому читанні також розглянуть низку важливих законопроектів, зокрема про приведення Кримінального кодексу у відповідність до Конституції України питання забезпечення рівноправності громадян та оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.

У другому читанні нардепи звернуть увагу на проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та законопроект щодо напрямків антикорупційної політики держави на найближчі роки.

Окремо буде розглянуто питання ратифікації важливих міжнародних угод із урядом Французької республіки.

Детальніше про ці угоди та інші законопроекти, які розгляне Верховна Рада 1 липня, на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка