Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що єдиною підставою для відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ було його власне бажання.

Про це Арахамія сказав на брифінгу 13 липня за результатами закритого засідання фракції Слуга народу.

За його словами, Аваков сам писав заяву про відставку, але причини такого вчинку поки невідомі.

– Арсен Борисович сам же написав заяву. Невідомі причини. Не було ніяких сумнівів, що буде мирний сценарій розходу… Нічого тут революційного немає… Які підстави? Одна підстава – за власним бажанням, – сказав Арахамія.

Нардеп також припустив, що кандидатуру його колеги по фракції Дениса Монастирського на посаду глави МВС підтримають понад 300 народних обранців.

Нагадаємо, Аваков написав заяву про відставку з поста глави МВС 13 липня. Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше Аваков подякував за співпрацю всім співробітникам відомства. Він працює главою МВС вже понад сім років.

Можливим наступником Авакова на посаді є глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський на засіданні фракції СН.