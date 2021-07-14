Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что единственным основанием для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел было его собственное желание.

Об этом Арахамия сказал на брифинге 13 июля по результатам закрытого заседания фракции Слуга народа.

По его словам, Аваков сам писал заявление об отставке, но причины такого поступка пока неизвестны.

— Арсен Борисович сам же написал заявление. Неизвестны причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода… Ничего здесь революционного нет… Какие основания? Одно основание — по собственному желанию, — сказал Арахамия.

Нардеп также предположил, что кандидатуру его коллеги по фракции Дениса Монастырского на должность главы МВД поддержат более 300 народных избранников.

Напомним, Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД 13 июля. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства внутренних дел.

Позже Аваков поблагодарил за сотрудничество всем сотрудникам ведомства. Он работает главой МВД уже более семи лет.

Возможным преемником Авакова на должности является глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский на заседании фракции СН.