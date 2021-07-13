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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Монастырский о возможном назначении на пост главы МВД: Решил ответить да

Монастырский о возможном назначении на пост главы МВД: Решил ответить да

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский прокомментировал свое возможное назначение на должность министра внутренних дел. По его словам, он готов возглавить ведомство.

После официального заявления о том, что нынешний глава МВД Арсен Аваков подает в отставку, Слуга народа собрала заседание фракции. На заседании президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Монастырского.

— Решил ответить “да” на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность, — рассказал Монастырский журналистам в Киеве.

Уже известно, что голосование за отставку Авакова состоится в зале парламента 15 июля.

Назначить нового главу МВД должны во время заседания Верховной Рады 16 июля.

Отметим, 13 июля Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Соответствующее заявление обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

Позже в Facebook Аваков поблагодарил за сотрудничество всех сотрудников ведомства. Под его руководством они работали с 2014 года.

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Фото: Денис Монастырский

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