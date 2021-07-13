Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский прокомментировал свое возможное назначение на должность министра внутренних дел. По его словам, он готов возглавить ведомство.

После официального заявления о том, что нынешний глава МВД Арсен Аваков подает в отставку, Слуга народа собрала заседание фракции. На заседании президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Монастырского.

— Решил ответить “да” на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность, — рассказал Монастырский журналистам в Киеве.

Уже известно, что голосование за отставку Авакова состоится в зале парламента 15 июля.

Назначить нового главу МВД должны во время заседания Верховной Рады 16 июля.

Отметим, 13 июля Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Соответствующее заявление обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

Позже в Facebook Аваков поблагодарил за сотрудничество всех сотрудников ведомства. Под его руководством они работали с 2014 года.

Фото: Денис Монастырский