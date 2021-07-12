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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Транзит газу через Україну є стримуювальним фактором для РФ – Зеленський

Зеленский меркель

Транзит російського газу через Україну є стримувальним фактором агресії РФ. Запуск російського газопроводу Північний потік-2 може загрожувати безпеці країни, про що свідчить концентрація російських військ біля кордонів України. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 12 липня. 

За його словами, Північний потік-2 є великою загрозою, яка ховається під маскою економічного проекту. 

– Важливе питання, про яке ми будемо сьогодні говорити – це безпека. Для мене це пріоритет. Це Донбас, Крим і Північний потік-2. Ми вважаємо, що це велика загроза, яка вміло ховається під маскою економічного проекту. Сьогодні український маршрут транспортування газу в Європу є дійсно вагомим, стримувальним фактором. Запуск Північного потоку-2 несе потенційну загрозу безпеці в регіоні, – сказав глава держави. 

Він додав, що доказом цього є концентрація російських військ біля кордонів України. 

– Зайвим свідченням цього є концентрація російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою… Відведення військ Росії було досить умовним. Фактично, таким, яке не відбулося. Тому я вважаю, що ми повинні все розглядати (питання Північного потоку-2, – Ред.), з Німеччиною, з Францією, з іншими учасниками нормандського формату, оскільки це невід’ємні питання безпеки в Україні, – вважає Зеленський. 

Нагадаємо, раніше прес-секретар Зеленського заявив, що глава держави намагатиметься зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2 під час переговорів з Меркель. 

Більше про те, навіщо Зеленському зустріч з Меркель, – читайте у нашому матеріалі.

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