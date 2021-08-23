Глава держави Володимир Зеленський виступив на установчому саміті Кримської платформи, який проходить в Києві 23 серпня. Він наголосив на важливості цієї події, оскільки вперше за сім років питання деокупації Криму підняли на високому міжнародному рівні.

Він подякував 46 делегаціям за участь у саміті.

– Я хочу подякувати та поаплодувати вам, тому що це питання актуальне. Шановні глави держав, урядів, парламентів, члени урядів, посли – всі ви наші друзі. Сьогодні, 23 серпня, відбувається дуже важлива та знакова подія. Вперше з часів окупації українського півострова це питання винесено на найвищий міжнародний рівень. І я щиро вітаю всі 46 делегацій учасників першого нашого саміту – Кримської платформи, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Крим окупувала Росія, яка була гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму.

– Сім років тому в центрі Європи Російська Федерація анексувала та окупувала частину нашої території. Його площа (Криму, – Ред.) – 27 тис. кв. км. Це більше, ніж деякі країни Європи, деякі країни світу. Нашу територію анексувала одна з держав-гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, – зазначив він.

Зеленський додав, що Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права і свободи людини.

– З початку окупації Москва втричі збільшила свою військову присутність на півострові… Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права і свободи людини… Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території, – підкреслив він.

Глава держави повідомив, що тимчасова окупація Криму Росією триває вже 2741 день.

– Занадто багато часу втрачено, на жаль. Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Україна починає писати нову главу в історії українського Криму – це глава про деокупацію, адже деоккупація це моя кінцева мета. Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту, Питання Криму не повинен зникнути з міжнародного порядку денного ще на сім років, – підкреслив він.

Зеленський також висловив надію, що 23 серпня 2021 року стане початком деокупацію півострова, яка розпочнеться в Києві.

Кримська платформа – це саміт, на базі якого обговорюватимуть шляхи деокупації Криму. Про створення цього майданчика повідомив президент України Володимир Зеленський восени 2020 року.

Планується, що зустрічі в межах цього формату відбуватимуться на чотирьох рівнях. До першого належатимуть саміти за участі глав держав. Другий рівень передбачає зустрічі міністрів закордонних справ.

На третьому рівні до обговорень залучатимуть парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ та Ради Європи. А четвертий передбачає обговорення деокупації півострова на експертному рівні.

За словами постійного представника президента в АРК і Севастополі Антона Кориневича, Кримська платформа працюватиме доти, доки півострів не повернеться під контроль України.