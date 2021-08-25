Україна в центрі дипломатичної активності: світові ЗМІ про Кримську платформу

У першому саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. В українському МЗС повідомили, що за ці дні у виданнях майже 50 країн світу вийшло понад 300 публікацій, присвячених заходу.

Зокрема, жителі Швейцарії у газеті Blick могли побачити заголовки про те, що Україна наполягає на своєму праві на Крим. А в ефірі міжнародного французького радіо RFI, аудиторія якого становить понад 35 млн людей, прозвучало:

Україна в центрі дипломатичної активності: сьогодні у Києві відбувається запуск Кримської платформи – першого великого міжнародного саміту, який має на меті вирішити складне питання деокупації Криму. Понад сорок країн направили своїх високих представників до Києва для участі у саміті, попри обурення та тиск Кремля.

Аналітик британського The Economist Шашанк Джоші написав, що президент України Володимир Зеленський прагне передусім повернути Крим назад до порядку денного світової дипломатії. Також автор статті вражений, що ініціатива отримала так багато підтримки.

Турецьке видання Anadolu Ajansi пише, що протягом останніх семи років не було жодного механізму вирішення проблеми Криму, але ця помилка буде виправлена за допомогою Кримської платформи.

А французьке видання Le Figaro звертає увагу на те, що Київ реалізував безпрецедентну ініціативу з деокупації Криму для тиску на Росію через сім років після початку окупації півострова.

23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений за ініціативи України. Його головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники 46 іноземних делегацій. За підсумкам саміту вони підписали спільну декларацію. Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії.

Джерело: Дмитро Кулеба