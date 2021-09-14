Наразі жодні кадрові зміни в уряді не плануються, запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

– Давайте подивимося і побачимо! У мене на сьогодні немає претензій до міністрів Кабміну, – наголосив він, відповідаючи на запитання щодо можливих ротацій у трьох міністерствах.

За його словами, уряд працює, не все ідеально, але не помиляється той, хто не працює.

Зараз дивляться

Днями віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський також спростував інформацію про можливі кадрові зміни в уряді.

Розмови про кадрові зміни в уряді почалися ще в серпні.

Зараз в кулуарах претендентами на звільнення називають главу Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

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