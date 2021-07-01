Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий закон про олігархів або Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті ( №5599).
Його автором є президент Володимир Зеленський. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів.
Згідно із законопроектом, олігархом вважається людина, яка відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
- бере участь в політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником бізнесу, який займає монопольне (панівне) становище на загальнодержавному товарному ринку;
- вартість його активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році – 2,27 млрд грн).
Також документ передбачає створення реєстру олігархів, куди їх вноситиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО).
Вона формуватиме та вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього. У реєстрі буде зафіксовано саме рішення РНБО і підстави внесення (виключення) тієї чи іншої особи (олігарха), ПІБ таких осіб, декларації про контакти з олігархами.
Рішення про виключення з реєстру олігархів також ухвалюватиме РНБО, якщо особа припинить відповідати трьом із чотирьох ознак олігарха.
Є у законопроекті і перелік публічних службовців, яких зобов’яжуть подавати декларації про контакти з олігархом або його представником.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що закон про олігархів має обмежений термін дії – 10 років.