Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий закон про олігархів або Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті ( №5599).

Його автором є президент Володимир Зеленський. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів.

Згідно із законопроектом, олігархом вважається людина, яка відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь в політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником бізнесу, який займає монопольне (панівне) становище на загальнодержавному товарному ринку;

вартість його активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році – 2,27 млрд грн).

Також документ передбачає створення реєстру олігархів, куди їх вноситиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Вона формуватиме та вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього. У реєстрі буде зафіксовано саме рішення РНБО і підстави внесення (виключення) тієї чи іншої особи (олігарха), ПІБ таких осіб, декларації про контакти з олігархами.

Рішення про виключення з реєстру олігархів також ухвалюватиме РНБО, якщо особа припинить відповідати трьом із чотирьох ознак олігарха.

Є у законопроекті і перелік публічних службовців, яких зобов’яжуть подавати декларації про контакти з олігархом або його представником.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що закон про олігархів має обмежений термін дії – 10 років.