ЄС відмовляється визнавати результати виборів до Держдуми в окупованому Криму

Європейський Союз ніколи не визнає результати виборів до Державної думи Росії в окупованому Криму.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, зазначивши, що вибори в РФ відбувалися з численними порушеннями.

– Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори відбувалися в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів. ЄС ніколи не визнає результати російських виборів у незаконно анексованому Криму. Тому що Крим – це Україна, – пояснив він.

Також Петер Стано додав: у ЄС стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Він заявив, що це суперечить Мінським угодам.

Крім того, речник Єврокомісії зауважив, що перед виборами в Росії чинився великий тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів, правозахисників. Все це робилося, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси.

У Росії завершилися вибори депутатів до Державної думи – нижньої палати парламенту, а також губернаторів у 12 регіонах країни. Вони тривали три дні – з п’ятниці 17-го до неділі 20 вересня.

Голосування пройшло без жодних сюрпризів. На виборах перемагає правляча партія Єдина Росія. Ще до голосування Кремль зачистив опозиційних кандидатів та обмежив у правах незалежні ЗМІ.

До Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. За даними російської влади, на виборах проголосували понад 150 тис. жителів окупованих територій.

Західні країни ще перед голосуванням офіційно попередили – якщо будуть зафіксовані порушення, вибори не визнають.

Джерело: Європейська правда