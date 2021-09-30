Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив думку, що нардепам від фракції Слуга народу поставили завдання зібрати голоси за його відставку.

Про це він повідомив у коментарі журналістам після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

За словами Разумкова, він сьогодні вранці отримав листа від фракції Слуга народу, яким було ініційовано процедуру його відкликання з посади. Лист був поданий від імені голови фракції Давида Арахамії.

Разумков також висловив думку, що справжнім ініціатором його відставки є не Арахамія.

– У мене дійсно немає конфлікту (з фракцією Слуга народу, – Ред.). Якщо його хочуть створити, це інше питання… Думаю, що просто було завдання, Давид Георгійович його виконав. Не знаю від кого. Я думаю, що це якесь колективне рішення. Я не виключаю, що колеги також долучені до цього процесу, – наголосив Разумков.

Він уточнив, що голову ВР можуть відкликати з посади, якщо він незадовільно виконує свої функції. На думку Разумкова, до нього такі претензії навряд чи можуть висуватися.

– Я сподіваюся, що ці два роки виконував свою роботу достатньо непогано. Я йшов за законом, дотримувався регламенту, намагався створити баланс у стінах Верховної Ради… Політичні претензії – будемо окремо обговорювати, – заявив політик.

Разумков додав, що готовий відстоювати свою позицію на засіданні фракції Слуга народу, якщо його запросять.

– Я послухаю про помилки в своїй роботі: думаю, що це буде незабаром, коли фракція запросить. Поговоримо, чим незадоволена фракція, тому що Давид Георгійович звернувся саме від фракції, – розповів спікер ВР.

Разумков наголосив, що в будь-якому випадку йти з політики не збирається, проте чи повернеться до лав Слуги народу – прямо не відповів.

– Давайте я подивлюся, як фракція проголосує, тому що бажання Давида Георгійовича – це одне, а позиція фракції – це інше. Тоді будемо говорити, – зазначив політик.

Спікер ВР додав, що на велике зібрання фракції до Трускавця він не запрошений, а тому туди не поїде.

Разумков також уточнив, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським питання про свою відставку.

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Чутки про можливу відставку Дмитра Разумкова ширяться вже не один тиждень.

Так, ще в середині вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради. Тоді Арахамія зазначав, що цей сценарій у фракції поки що не обговорювали.

Згодом Дмитро Разумков попросив антикорупційні органи перевірити, чи справді народним обранцям пропонують гроші за те, щоб вони підтримали деякі відставки у владі. За твердженням Разумкова, йшлося про суму “50-100 тис. за голос”. Ця заява, зокрема, прозвучала і на тлі чуток про можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

Нещодавно в одному з інтерв’ю Разумков, коментуючи кулуарні розмови про ймовірність своєї відставки, повідомляв, що нардепи поки що не збирали підписи.

Фото: Верховна Рада