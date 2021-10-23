Український регулятор НКРЕКП має ухвалити рішення щодо умов транзиту додаткових обсягів газу через українську газотранспортну систему до ЄС під час цього опалювального сезону.

Таку тезу озвучила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль.

– Для цього рішення потрібна злагоджена робота українського регулятора НКРЕКП, а також Нафтогазу та ОГТСУ. Саме вони можуть терміново визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європейського Союзу на період опалювального сезону 2021-2022 року, – уточнила Лана Зеркаль.

За її словами, Україна має можливість взяти участь у вирішенні газової кризи у Європі і довести західним партнерам, що українська ГТС – надійна й недорога. Зворотні тези просуває путінський Кремль.

22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Київ пропонує європейським країнам додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами.

Його хочуть надати зі знижкою до 50% від нинішньої вартості, зазначеної у контракті між Нафтогазом і Газпромом, наголошувала раніше українська влада.

Документи, що регулюють це питання, були підписані ще 30 грудня 2019 року після тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Згідно з домовленостями, у 2021-2024 роках транзит має становити по 40 млрд куб. м. Водночас оплата цих обсягів – гарантована, на неї не впливає навіть менше прокачування газу через ГТС України.

Джерело: Lana Zerkal