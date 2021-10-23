Молдова попросила в України тільки 15 млн куб. м газу, це лише 0,08% від запасів, які перебувають в українських сховищах.

Про це повідомив очільник парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

– Молдова звернулася до України з проханням надати близько 15 млн куб. м газу, – уточнив Андрій Герус.

Водночас не йдеться про 1 млрд куб. м газу, уточнив він, спростовуючи інформацію, яку раніше поширили деякі ЗМІ.

Кількість, яку вона вказала, – лише 0,08% від обсягу газу в сховищах України, однак для Молдови вона критично важлива.

До речі, Україна наразі запасла 18,4 млрд куб м.

– Такі дії – це певна форма “аварійної допомоги”, правильна практика добросусідських відносин, – додав Андрій Герус.

Країна проситиме повернути газ до кінця зими.

22 жовтня РНБО ухвалила рішення надати допомогу Молдові з поставками газу. Ресурс планують надати в борг, Молдова не купує його.

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звернулася до уряду України з таким запитом через те, що їхній владі та Газпрому поки що не вдалося домовитися про чергове продовження газового контракту. Термін дії договору закінчився 30 вересня 2021 року. Наразі вони вирішують це питання.

Джерело: Gerus online