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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

НКРЭКУ должна принять решение об условиях транзита газа через ГТС Украины — Зеркаль

транзит газу газопровід

Украинский регулятор НКРЭКУ должен принять решение об условиях транзита дополнительных объемов газа через украинскую газотранспортную систему в ЕС во время этого отопительного сезона.

Такой тезис озвучила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

— Для этого решения требуется слаженная работа украинского регулятора НКРЭКУ, а также Нафтогаза и ОГТСУ. Именно они могут срочно определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза на период отопительного сезона 2021-2022 года, — уточнила Лана Зеркаль.

По ее словам, Украина имеет возможность принять участие в решении газового кризиса в Европе и доказать западным партнерам, что украинская ГТС — надежная и недорогая. Обратные тезисы продвигает путинский Кремль.

22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев предлагает европейским странам дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям.

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Его хотят предоставить со скидкой до 50% от существующей стоимости, указанной в контракте между Нафтогазом и Газпромом, сообщали ранее украинские власти.

Документы, регулирующие этот вопрос, были подписаны еще 30 декабря 2019 года после трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Согласно договоренностям, в 2021-2024 годах транзит должен составлять по 40 млрд куб. м. При этом оплата этих объемов — гарантированная, на нее не влияет даже меньшая прокачка газа через ГТС Украины.

Источник: Lana Zerkal

Фото: Depositphotos

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