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Нардепа Лероса хочуть позбавити права участі у п’яти засіданнях Ради

Валентина Летяк редактор стрічки
гео лерос

Гео Лероса – позафракційного народного депутата, який 4 листопада під час виступу з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському образливий жест – регламентний комітет одноголосно рекомендував парламенту позбавити права брати участь у п’яти пленарних засіданнях.

Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи, нардеп від Слуги народу Павло Фролов.

Політик наголосив, що така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення.

На засіданні Ради 4 листопада позафракційний народний депутат Гео Лерос з трибуни показав президенту Володимиру Зеленському, який перебував у залі, образливий жест – середній палець руки.

Інцидент стався під час розгляду питання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони. Лерос замість того, щоб висловити свою позицію щодо кандидата, почав ображати главу держави.

Зеленський жодним чином не відреагував на його образи.

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