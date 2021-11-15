Слуга народу ініціювала процедуру виключення Дмитрука зі складу фракції

Слуга народу ініціювала процедуру виключення народного депутата Верховної Ради Артема Дмитрука зі складу фракції.

Про це повідомила речник фракції Слуга народу Юлія Палійчук на своєму Telegram-каналі. За її словами, відповідне рішення ухвалили під час засідання фракції.

Палійчук зазначила, що фракція вирішила ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів Верховної Ради народних депутатів, яких обрали від Слуги Народу. Серед них:

Артем Дмитрук – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмила Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Очільник партії Слуга народу

Перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу. За його словами, він має намір зосередитися на реформі роботи Верховної Ради.

Під час партійного з’їзду в Києві вирішили, хто очолить політичну силу замість нього. Новою головою Слуги народу стала Олена Шуляк, за яку проголосували члени партії.

За словами спікера фракції, вона стала єдиним кандидатом на цю посаду. Шуляк окреслила завдання партії на другу половину каденції – продуктивно підготуватися до нового виборчого циклу.