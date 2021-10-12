Слідство у справі про загибель народного депутата Антона Полякова наразі розглядає кілька версій. Водночас версія про природну смерть не є пріоритетною, зважаючи на виявлення в організмі нардепа слідів наркотичної речовини метадон.

Про це повідомив у коментарі журналістам спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

У спікера МВС запитали, чи є досі основною версія про природну смерть Полякова. Як відомо, раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі депутата за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.

Шевченко у відповідь зазначив, що цю версію слідство поки що не може відкинути, оскільки експерти ще не дали точної відповіді щодо впливу метадону на організм Полякова.

– Оскільки експерти не дали остаточної відповіді щодо впливу виявленого метадону на сам факт смерті, то вона (версія про природну смерть, – Ред.) поки ще залишається. Але найімовірніше, за логікою слідства, до смерті привело поєднання певних хімічних речовин в організмі потерпілого. Чи це сталося з доброї волі потерпілого, чи за злим умислом невідомих осіб щодо потерпілого, а він про це не знав, – поки що ми говорити не можемо, – наголосив Шевченко.

Спікер МВС також озвучив три версії загибелі Полякова, які розглядає слідство.

– Є версія що отруїли, тобто він не знав про те, що вживає, але вжив. Є версія, що знав і вжив самостійно з власної волі. І є версія того, що це природня смерть, але вона після виявлення певних хімічних речовин в організмі, безумовно, є непріоритетною, – розповів Шевченко.

Він додав, що не може говорити, в якій кількості було виявлено метадон в організмі нардепа, як ця речовина могла вплинути тощо. За словами Шевченка, відповіді на ці запитання будуть озвучені після експертних досліджень.

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Джерело: Україна 24