Зеленський призначив майже три десятки суддів: що відомо

Увечері, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів 28 осіб.

Про це свідчать укази №610, №612, №613, №614, які він підписав першого дня зими.

Призначення затверджено до судів у всій Україні – починаючи від столиці до Донецької та Луганської областей.

Лише одну особу із зазначеної кількості призначено до господарського суду Донецької області, решта ж пройшла конкурс на роботу в місцевих установах першої інстанції.

Таким чином Зеленський відреагував на звернення Вищої ради правосуддя, яка повідомила про проблеми з кадрами в судах.

Нагадаємо, 1 грудня на порядку денному Верховної Ради України був закон про передачу ВРП повноважень щодо конкурсів на посади служителів Феміди.

Під час виступу Зеленський пообіцяв, що в Україні буде завершено судову реформу.

Президент зізнався, що у цьому питанні поки що пишатися немає чим, проте процес уже було запущено.