Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив майже три десятки суддів: що відомо

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
зеленський закон

Увечері, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів 28 осіб.

Про це свідчать укази №610, №612, №613, №614, які він підписав першого дня зими.

Призначення затверджено до судів у всій Україні – починаючи від столиці до Донецької та Луганської областей.

Лише одну особу із зазначеної кількості призначено до господарського суду Донецької області, решта ж пройшла конкурс на роботу в місцевих установах першої інстанції.

Таким чином Зеленський відреагував на звернення Вищої ради правосуддя, яка повідомила про проблеми з кадрами в судах.

Читайте
Дія.City збільшить кількість робочих місць в IT-галузі в Україні до 450 тисяч за п'ять років – Зеленський

Нагадаємо, 1 грудня на порядку денному Верховної Ради України був закон про передачу ВРП повноважень щодо конкурсів на посади служителів Феміди.

Під час виступу Зеленський пообіцяв, що в Україні буде завершено судову реформу.

Президент зізнався, що у цьому питанні поки що пишатися немає чим, проте процес уже було запущено.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка