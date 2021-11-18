Особисті зобов’язання: нардепу Леросу суд обрав запобіжний захід

Печерський районний суд Києва на засіданні 18 листопада відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Гео Леросу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього особисті зобов’язання терміном на два місяці.

Сам Лерос після оголошення рішення суду заявив, що подаватиме апеляцію, оскільки висунуті на його адресу звинувачення вважає необґрунтованими, тому й запобіжного заходу не має бути.

Адвокати нардепа наполягали на тому, що їхній підзахисний виконав рішення суду, відповідно – підозри щодо цього епізоду необґрунтовані, як і підозри щодо хуліганських дій у Верховній Раді, оскільки непристойний жест, який він продемонстрував, нібито не мав вербального супроводу.

На попередньому засіданні суду Леросу оголошено одну підозру в рамках об’єднаного кримінального провадження за двома епізодами – за ст. 382 ККУ (невиконання рішення суду) та у зв’язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

Державне бюро розслідувань 12 листопада повідомило позафракційному народному депутату Гео Леросу підозру в невиконанні рішення суду, що набрало чинності.

Йдеться про відсутність спростування поширеної Леросом інформації про брата глави Офісу президента Андрія Єрамака – Дениса.

Днем раніше, 11 листопада, співробітники ДБР та Офісу генпрокурора вручили підозру Гео Леросу за те, що він показав непристойний жест Володимиру Зеленському з трибуни парламенту.