Україна та Німеччина під час переговорів можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі Україною зброї у межах НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
— У нас справді точаться певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати.
Тому що я не вважаю, що це нерозв’язне завдання: ми цілком можемо вирішити його на переговорах, – сказав Кулеба.
Він додав, що напередодні вже обговорив це питання з очільницею Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Дипломати зійшлися на думці, що “переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій”.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через позицію ФРН Україна змушена буде домовлятися з союзниками про постачання зброї на двосторонній основі.
13 грудня авторитетне німецьке видання Bild повідомило, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО. А Нідерланди стали у цьому питанні на бік Німеччини після вказівки Берліна через те, що уряд Меркель не хотів, щоб усі думали, що тільки Німеччина виступає проти продажу.
Фото: МЗС України