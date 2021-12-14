Україна та Німеччина під час переговорів можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі Україною зброї у межах НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— У нас справді точаться певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це нерозв’язне завдання: ми цілком можемо вирішити його на переговорах, – сказав Кулеба.

Він додав, що напередодні вже обговорив це питання з очільницею Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Дипломати зійшлися на думці, що “переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій”.