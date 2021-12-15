Зеленський – Макрону: Головування Франції у Раді ЄС важливе для безпеки України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори відбулися 15 грудня на полях саміту Східного партнерства в Брюсселі.

– Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що за головування Франції Рада ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі, – написав глава держави у Twitter.

Обговорив з @EmmanuelMacron питання співпраці ???????? і ????????. Сподіваюся, що головування ???????? у @EUCouncil приділятиме окрему увагу безпеці ???????? та протидії гібридній агресії ???????? у Європі. pic.twitter.com/FtKkRZyfTa — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Лідери обговорили зокрема реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, а також питання європейської інтеграції України.

Сторони скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень Києва. Зеленський у цьому контесті зауважив, що наш курс на членство в НАТО залишається незмінним.

Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває в Брюсселі, де візьме участь у шостому саміті Східного партнерства.

У межах візиту президент України провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Єврооюзу та генеральним секретарем НАТО.