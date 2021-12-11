Столтенберг відмовився відкликати обіцянку членства в НАТО для України та Грузії

Російська Федерація не має права вето на вступ до Північноатлантичного Альянсу України або будь-якої іншої країни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО, відреагувавши таким чином на вимогу Москви відкликати рішення Бухарестського саміту 2008 року, на якому було визнано перспективу членства в Альянсі України та Грузії.

– Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси щодо права країн обирати свій шлях, – наголосив Столтенберг.

При цьому, за його словами, члени НАТО готові обговорювати питання, що викликають у Кремля занепокоєння.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація висунула вимогу, щоб НАТО відкликало обіцянку про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

На думку російських дипломатів, таке рішення потрібно ухвалити заради інтересів європейської безпеки.

У МЗС РФ наголосили, що вступ України та Грузії до Альянсу порушує зобов’язання всіх країн-членів ОБСЄ не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.