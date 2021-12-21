Україна прагне у 2022 отримати від НАТО чітку часову перспективу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив у Гуті на відкритті конференції керівників закордонних дипломатичних установ України Дипломатія 30. Стратегія сильної держави про прагнення у 2022 році отримати від НАТО чіткі часові перспективи вступу.

– Ми прагнемо якомога швидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС у наближчі роки і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. І хочемо її отримати у 2022 році, – наголосив глава держави.

За його словами, для досягнення цим цілей Україні потрібна друга річ – креативність.

– Ми не повині чекати, доки хтось вирішить наші проблеми, а щоденно шукати нові механізми та формати, – сказав Зеленський.

Звертаючись до дипломатів, президент наголосив, що він чекає від них нових ідей.

Зеленський вважає, що потрібна також третя річ – це амбітність:

– Амбітність думок, амбітність форматів, амбітність ідей. Це обличчя нашої держави. Позбутися негативного, постійно пригніченого песимістичного мислення. Позбутися слів: це неможливо, цього не буде, це не для нас.

На його думку, Україна має позбутися комплексу країни третього світу, бо вона потрібна Європі, а не навпаки.

17 грудня РФ висунула умови НАТО щодо гарантій безпеки. Тобто вона вимагає, щоб Альянс відмовитися від розширення на схід, зокрема від перспектив вступу України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уже відкинув претензії Кремля і наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься тільки після консультацій з Україною.