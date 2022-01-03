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Білорусь висловила протест через факельні ходи на честь Степана Бандери

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Олександр Лукашенко

Мінськ протестує проти проведення факельного маршу до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, який пройшов у багатьох містах України в суботу, 1 січня.

Відповідну ноту посольство РБ надіслало до Міністерства закордонних справ України.

У Мінську зазначили, що у ході масово брали участь активісти білоруської опозиції під символікою “білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху”.

У диппредставництві також звинуватили владу України у спробі героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу.

Крім того, в посольстві також висловили рішучий протест через зростаючу “радикалізацію антибілоруської позиції” офіційного Києва.

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Нагадаємо, наприкінці грудня було оприлюднено проект змін до конституції Білорусі. Голосування щодо нього було призначено на лютий, проте точна дата не відома й досі.

У новій редакції пропонується зменшити повноваження президента, оскільки Лукашенко планує передати своєму приймачеві менший обсяг влади.

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