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Факты / Украина / Политика

Беларусь выразила протест из-за факельных шествий в честь Степана Бандеры

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Олександр Лукашенко

Минск протестует против проведения факельного марша ко дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, который прошел во многих городах Украины в субботу, 1 января.

Соответствующую ноту посольство РБ направило в Министерство иностранных дел Украины.

В Минске отметили, что в шествии массово принимали участие активисты белой белорусской оппозиции под символикой “белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха”.

В диппредставительстве также обвинили власти Украины в попытке героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа.

Кроме того, в посольстве также выразили решительный протест из-за растущей “радикализации антибелорусской позиции” официального Киева.

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Напомним, в конце декабря был обнародован проект изменений в конституцию Беларуси. Голосование по нему было назначено на февраль, однако точная дата не известна и по сей день.

В новой редакции предлагается снизить полномочия президента, поскольку Лукашенко планирует передать своему приемнику меньший объем власти.

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