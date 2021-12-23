Військовий облік для жінок за певними спеціальностями не є призовом, однак відповідний наказ Міноборони передбачає, що якщо жінка перебуватиме на військовому обліку, то під час оголошення військового стану її можуть призвати.

Такий наказ відомства набув чинності 17 грудня. У ньому затверджено перелік професій, представниць яких жінок будуть брати на облік військовозобов’язаних – віком від 18 до 60 років.

Українські жінки зобов’язані будуть стати на військовий облік до кінця 2022 року за місцем реєстрації, а не фактичного проживання.

Роботодавці повинні проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік. Нових робітників повинні перевірити на наявність документів про взяття на військовий облік. Військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування Валерій Куценко під час брифінгу повідомив, що, починаючи з 2023 року, жінок, які цього не зроблять, штрафуватимуть, – від 850 грн, а підприємствам загрожує штраф від 5,5 тис. за невиконання закону.

Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко наголошує, що тепер, якщо жінка-працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850-1700 грн, а її керівник на роботі від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн.