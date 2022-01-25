Верховная Рада будет рассматривать законы, предусмотренные Минскими соглашениями, только после согласования плана прекращения войны всеми сторонами.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– Верховная Рада будет иметь право рассматривать законы, которые сегодня четко прописаны в Минских соглашениях, только после открытого обсуждения, дискуссий и согласования всеми сторонами от начала до конца плана прекращения войны, – сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Минские соглашения являются единственной платформой, на которой сегодня можно работать.

– Мы будем выполнять Минские соглашения исключительно в украинских интересах и в соответствии с нормами международного права, – добавил Андрей Ермак.

В декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, однако РФ должна выполнить хотя бы те договоренности, которые были достигнуты во время Нормандского саммита в Париже в 2019 году.

По убеждению главы ведомства, Россия прежде всего должна начать с выполнения вопросов безопасности.