Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)

Повний текст Мінського угоди, який затвердили ще в лютому 2015 року – читайте на Фактах ICTV.

На нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня лідери чотирьох країн підтвердили дію мінських угод і домовилися знову зібратися через чотири місяці.

За цей час повинено відбутися відведення військ на трьох ділянках, пройти обмін полоненими і продовжений закон про особливий статус ОРДЛО.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

Сторони керуються Мінською угодою, яка була затверджена ще в лютому 2015 року в Мінську під час переговорів Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда та Ангели Меркель.

Текст Мінської угоди:

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 року.

2. Відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ Торнадо-С, Ураган, Смерч і тактичних ракетних систем Точка (Точка У):

– для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

– для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно Мінському меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Відведення зазначених вище важких озброєнь має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів.

Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої Контактної групи.

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.

Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документу, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу всіх на всіх. Цей процес має бути завершений найпізніше на п’ятий день після відводу.

7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги тим хто її потребує на основі міжнародного механізму.

8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв’язків, включно з соціальними переказами, такими як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України).

У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, порушених конфліктом, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.

9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційної реформи) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 – в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої Контактної групи.

10. Виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння усіх незаконних груп.

11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці [1], до кінця 2015 року. (Див. примітку).

12. На підставі Закону України Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей питання, які стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої Контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.

13. Активізувати діяльність Тристоронньої Контактної групи, також і шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої Контактної групи.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.