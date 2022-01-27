Гібридна агресія Росії проти України триває на всіх фронтах: від військового, дипломатичного та інформаційного до енергетичного.

На останньому в руках у Москви – солідний козир у вигляді постачання природного газу до країн Європи. Частину цього газу Газпром досі транзитує через українську газотранспортну систему.

Проте фахівці не виключають: у випадку подальшої ескалації конфлікту Кремль може наважитися остаточно перекрити український транзитний маршрут.

Як це вплине на енергетичну безпеку України та Європи, а також яких цін на газ у такому разі очікувати українцям – читайте в матеріалі Фактів.

Стурбована Європа

Увага світової преси нині прикута не лише до геополітичних наслідків можливого нового вторгнення Росії в Україну, а й до економічних, зокрема – енергетичних.

Так, Європа не на жарт занепокоєна ризиком можливої зупинки постачання російського газу, якщо Кремль таки нападе на Україну, а в відповідь на західні санкції ще й зупинить транзит палива не лише через українську ГТС, а й через свої морські потоки.

– Над Україною нависає велика криза, а над Старим Континентом – привид дефіциту енергії, – пише французька газета Le Monde.

На думку видання, ймовірний конфлікт матиме руйнівні наслідки для європейського газового сектору.

Велика Британія також остерігається, що Росія в разі вторгнення до України перетворить постачання газу до Європи на зброю.

Як пише впливова щоденна газета The Times, під час однієї з нарад на найвищому рівні британські міністри вивчали питання впливу скорочення поставок на зростання цін.

Урядовців попередили, що їм, можливо, доведеться боротися зі значним зростанням рахунків для населення.

А щотижневий англомовний журнал The Economist присвятив темі ймовірного перекриття Кремлем газового вентиля Європі цілу статтю, в якій дійшов висновку: якщо Росія й перекриє газ Європі, то більше постраждає сама Росія.

Мовляв, теоретично Кремль може собі дозволити перекрити всі трубопроводи, якими російське паливо йде до Європи.

Якщо це станеться, у короткостроковій перспективі ЄС доведеться зіткнутися з труднощами, зокрема – дефіцитом енергії та захмарними цінами на енергоресурси.

Проте в довгостроковій перспективі Росія постраждає ще сильніше. Адже після демонстрації такої агресії на Газпром посипляться судові позови, а укладати довгострокові контракти в Європі йому більше не вдасться.

Крім того, трубопровід Північний потік-2 так і не введуть в експлуатацію. Натомість Європа переключиться на постачання газу з альтернативних напрямків – Норвегії, США, Катару тощо.

Австралія також розглядає можливість додаткових поставок скрапленого природного газу до Європи, якщо внаслідок ймовірного вторгнення РФ в Україну там виникне дефіцит палива.

Як пише The Guardian, про це повідомив міністр природних та водних ресурсів Австралії Кіт Пітт.

– Збільшення експорту газу розглядається після того, як США та Велика Британія висловили побоювання щодо залежності від російського газу в контексті ймовірного вторгнення Росії в Україну, – додає видання.

Тож сценарій, за якого Москва повністю зупинить постачання газу до Європи, малоймовірний.

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Куди більше шансів на те, що Кремль обмежиться зупинкою транзиту через Україну. До цього Москва цілеспрямовано йшла останнє десятиліття, але особливо відчутним бойкот українській ГТС став у 2021 році.

Як Росія сушить українську ГТС

Торік до Європи через українську газотранспортну систему прокачали лише 41,6 млрд кубометрів газу. Це на чверть менше, аніж у 2020 році, звітують у Операторі ГТС України.

Водночас транзитні потужності української ГТС перевищують 140 млрд кубометрів на рік!

Але такі можливості українського транзитного маршруту не задіяли – навіть попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів у європейських ПСГ.

Навпаки: в період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні, середньомісячний транзит газу з Росії до країн ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні, підрахували в Операторі ГТС України.

– У 2021 році потужності української ГТС були використані менше ніж на 30%. Це вкотре доводить, що вже наявних транзитних потужностей достатньо для забезпечення ЄС природним газом у необхідному обсязі, і немає жодної фізичної чи економічної потреби в будівництві нових газогонів. Надійна та розгалужена ГТС України здатна забезпечити транзит ще принаймні 100 млрд кубометрів газу в європейському напрямку, – наголошує генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Натомість Газпром нарощує поставки через свої обхідні морські газогони й зрештою – власну частку на європейському ринку.

Якщо ще на початку 2010-х років частка російського блакитного палива на європейському ринку сягала лише 30%, то в першому півріччі 2021 року російський трубопровідний газ покривав уже 44% імпорту газу до ЄС (180 млрд кубометрів). Це на 14 млрд кубів більше, аніж за аналогічний період 2020-го року.

Крім того, протягом останніх років Росія збільшує до ЄС ще й експорт скрапленого газу.

Таким чином наразі наш північно-східний сусід має загальну частку, що наближається до половини усього імпорту газу до Європи. Але ще донедавна стратегічну транзитну роль України в цьому процесі Москва тепер зводить до мінімуму.

Газова блокада України

Однак із загостренням геополітичної ситуації, через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит через нашу ГТС може взагалі припинитися.

Принаймні фахівці не виключають такого кроку зі сторони Кремля, який прагне втримати дефіцит на газовому ринку ЄС і спровокувати чергове подорожчання палива.

– Росія відчуває, що може й далі тиснути на ЄС. Зокрема, повністю припинивши постачання газу до Європи через Україну під тим чи іншим приводом – навіть через від’їзд з України членів сімей деяких дипломатів. Мовляв, в Україні нестабільність, ми не можемо ризикувати транзитом, – коментує Фактам президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

На думку експерта, у такому разі транзит залишиться тільки через обхідні морські потоки Газпрому.

І Москва ще більше стимулюватиме ЄС до запуску Північного потоку-2, шантажуючи штучним дефіцитом палива. Але запуску ПП2 чи навіть розмови про газогін як суто економічний проект в умовах агресії проти України не можна допускати, наголошує Гончар.

До ймовірного сценарію роботи без транзиту готуються і в Операторі ГТС України.

– Ми не можемо виключати ймовірність зупинки транзиту. Особливо з огляду на те, що це вже відбувалося раніше. Технологічно українська ГТС опрацювала можливі сценарії і відповідні плани дій. Для задоволення потреб українських споживачів Оператору ГТС України потрібно буде запустити нашу систему в реверсному режимі, як це вже робили в 2009-му. Тобто піднімати газ із західних сховищ і транспортувати його на Схід, – коментує ситуацію Фактам Сергій Макогон.

Чи вистачить Україні газу

У разі блокади транзиту газу зі сторони Росії Україні доведеться розраховувати тільки на газ власного видобутку (торік у грудні компанії добули 1,71 млрд кубів газу), а також запаси в газосховищах.

За даними Оператора ПСГ України – Укртрансгазу – у підземках нині знаходиться майже 12 млрд кубів газу. З них 4,7 млрд кубів – це так званий буферний газ, тобто своєрідна технічна подушка, котра забезпечує функціонування сховищ.

Утім, попри численні спекуляції на тему запасів газу Україна без палива не залишиться, заспокоюють фахівці.

Через ймовірне падіння тиску в ГТС у разі зупинки транзиту певні обмеження можуть запровадити насамперед для великих промислових споживачів.

– На випадок, якщо виникне загроза безперебійному постачанню газу споживачам, є Національний план дій, який затверджує Міненерго. І в разі критичної ситуації (залежно від ступеня кризи), профільне міністерство має право застосувати обмеження споживання газу. Подібні плани розробляються в усіх країнах ЄС, – пояснює генеральний директор Оператора ГТС України.

Але для потреб виробників тепла та населення тиску в системі має вистачити.

– Екватор опалювального сезону ми пройшли попри всі спекуляції – колапсу не відбулося й, думаю, і не відбудеться. Хоча ми й вишкребемо все з наших газосховищ – практично до буферної подушки, – прогнозує Михайло Гончар.

Крім того, в разі потреби Україна зможе імпортувати газ із Європи навіть за умови зупинки транзиту російського палива.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що з лютого Нафтогаз розпочне планову закупівлю і закачування газу до українських сховищ вже на наступний опалювальний сезон.

Європа допоможе?

Нагадаємо, європейська сторона обіцяла тісно співпрацювати з Україною для розвитку спроможностей для реверсного постачання.

– Одне з питань, в якому ми повністю підтримуємо Україну – це енергетична безпека. Я розумію ваше занепокоєння, занепокоєння України, щодо постачання газу з огляду на значне скорочення поставок від Газпрому. Це є проблемою не лише для цієї зими, але також для наступних зим. Єврокомісія разом з українськими експертами досліджує просто зараз різні сценарії для забезпечення належного постачання газу для України, – заявляла ще торік у жовтні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Технічно це можливо.

– Оператор ГТС України постійно веде роботу з нашими міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел постачання і збільшенням обсягу гарантованих потужностей для імпорту, – додає Сергій Макогон.

За його словами, наразі вдалося на третину збільшити можливості для фізичного імпорту газу в Україну – до 35 млн кубометрів на добу.

Тобто незалежно від наявності транзиту газу з Росії Україна може імпортувати 27 млн кубометрів газу зі Словаччини та 8 млн кубів – з Угорщини.

Але за нинішнього рівня цін імпорт – дуже дорогий.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що котирування газу на короткий час можуть повернутися до рекордних $2200 за тис. кубів, або навіть перевищити їх.

Більше того – дисбаланс на європейському ринку, згідно з прогнозом, може тривати принаймні до 2025 року. Тож розраховувати на доступний імпортний газ у найближчі роки навряд чи доведеться.

Хоча поставки американського та катарського скрапленого газу все ж відіграли стабілізуючу роль на ринку.

На користь Європі грає ситуація на азійському ринку газу. Той же Китай запасся достатніми обсягами палива й збив ажіотажний попит на газу у регіоні. У підсумку танкери зі скрапленим газом попрямували до Європи.

– Суттєво вплинути на ситуацію на європейському газовому ринку Газпром до кінця весни вже не зможе. Хіба що він повністю припинить транзит через Україну. Якщо не буде якихось аномальних холодів у Європі, то план гібридної газової атаки на Європу з боку Росії зазнає краху. Але крові вони ще поп’ють і з європейців, і з нас багато, – вважає президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

Скільки заплатимо за газовий шантаж РФ

На щастя українських споживачів, до кінця опалювального сезону діють річні, базові ціни на газ. Залежно від газопостачальної компанії, в січні вони коливаються від 7,799 до 11,99 грн за куб.

– І ці ціни компанії не можуть підняти згідно з умовами базових тарифних планів. Переглянути вартість кубометра в рамках річного тарифу можливо лише в бік зниження. Тому більшість компаній практично не змінювали свої ціни протягом дії річних тарифів. Нині одразу 36 газопостачальних компаній продають паливо за ціною нижче 8 грн за кубометр, – констатує Фактам начальниця Центру правової підтримки споживачів газу інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Юлія Чеберяк.

Однак уже з травня компанії мають запустити річні тарифи на сезон 2022-2023 років. І ціни в них, безперечно, можуть бути вищими.

Проте, наскільки саме, спрогнозувати поки що неможливо – все залежатиме від конкретної ринкової ситуації в квітні. Саме тоді компанії формуватимуть свої пропозиції на основі цін на європейських хабах.

Не зважати на імпортні ціни просто не вийде – до початку наступного опалювального сезону країні доведеться закупити за кордоном близько 13 млрд кубів газу, прогнозують експерти.

Тож блакитне паливо не буде дешевим. І, щоб узимку платіжки не були захмарними, влітку треба приділити максимум уваги енергоефективності.

Фото: Оператор ГТС України, Depositphotos