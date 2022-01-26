Якщо Росія зупинить транзит газу: українська ГТС опрацювала можливі сценарії та плани дій

У разі перекриття Росією транзиту газу через Україну вітчизняну ГТС переорієнтують на забезпечення першочергових потреб українців. Система працюватиме в реверсному режимі. Про це Фактам ICTV повідомили в Операторі ГТС України.

– Ми не можемо виключати ймовірність зупинки транзиту. Особливо з огляду на те, що це вже відбувалося раніше. У разі запуску Північного потоку-2 така загроза зросте. Оператор ГТС України всі свої процеси планує з урахуванням головної функції – безперебійного транспортування газу українським та європейським споживачам, – наголосив генеральний директор компанії Сергій Макогон.

За його словами, компанія здатна транзитувати 146 млрд куб. м газу на рік та робитиме все можливе для збереження транзиту.

– Якщо ж російська сторона припинить транзит, попри численні запевняння про свою надійність як постачальника газу до ЄС, то газотранспортну систему переорієнтують на забезпечення першочергових потреб українців, – зазначив він.

За словами Макогона, технологічно українська ГТС опрацювала можливі сценарії та відповідні плани дій.

Для задоволення потреб українських споживачів Оператору ГТС України потрібно буде запустити нашу систему в реверсному режимі, як це вже робили у 2009 році. Тобто піднімати газ із західних сховищ та транспортувати його на Схід.

На сьогодні через вкрай низькі обсяги транзиту чотири газоперекачувальні агрегати вже працюють в реверсі.

– Це не стандартна робота ГТС, проте ми переконались, що вона можлива. Важливу роль у забезпеченні природним газом для роботи відіграють українські ПСГ, найпотужніші в ЄС. Максимальна потужність відбору газу з ПСГ складає 250 млн куб. м газу на добу за умови значного рівня наповненості сховищ. Вона скорочується, коли обсяги газу зменшуються. Ресурс ПСГ – це той стратегічний резерв, необхідний для роботи системи в реверсному режимі. Саме тому в умовах роботи без транзиту злагоджена робота операторів ПСГ та ГТС є важливою, як і зусилля видобувників та імпортерів для забезпечення попиту в природному газі, – зауважив Сергій Макогон.

Він нагадав, що Оператор ГТС України постійно проводить роботу з міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел постачання та збільшенням обсягу гарантованих потужностей для імпорту.

– Завдяки цим зусиллям вперше з 2014 року вдалося на третину збільшити можливості для фізичного імпорту газу в Україну – до 35 млн куб. м на добу. Незалежно від наявності транзиту газу з РФ, Україна може імпортувати 27 млн куб. м газу зі Словаччини та 8 млн куб. м з Угорщини, – додав гендиректор Оператора ГТС.

У компанії нагадали: на випадок, якщо виникне загроза безперебійному постачанню газу споживачам, є Національний план дій, який затверджує Міненерго.

У разі критичної ситуації (залежно від ступеня кризи), профільне міністерство має право застосувати обмеження на споживання газу.

– Подібні плани розробляють в усіх країнах ЄС. Поки існують ризики для національної та енергетичної безпеки нашої країни, ми спільно з міжнародними партнерами маємо відстоювати збереження транзитного маршруту через Україну та організацію додаткових маршрутів для імпорту газу в Україну, – наголосив Сергій Макогон.

У збереженні українського транзиту має бути зацікавлена й сама Європа, впевнений очільник Оператора ГТС.

– Для Європи втрата транзиту Україною означатиме посилення енергетичної диктатури Кремля та політичного впливу. Певні наслідки тиску ми спостерігаємо вже зараз – економічні втрати несе не лише Україна, а й усі країни ЄС. Навіть в останні місяці, в умовах газової кризи в Європі, українські газопроводи працювали лише на 20% своїх можливостей, хоча ми могли б подвоїти або навіть потроїти обсяги постачання газу в країни ЄС і робили відповідні пропозиції. Також за останні 10 років було зафіксовано майже 20 випадків, коли ГТС України виконувала функцію “невідкладної допомоги” та оперативно збільшувала обсяги транзиту до Європи на заміну зупиненим обхідним газогонам. І ми завжди раді підтримати наших європейських партнерів, – підсумував Сергій Макогон.