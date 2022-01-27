Гибридная агрессия России против Украины продолжается на всех фронтах: от военного, дипломатического и информационного до энергетического.

На последнем в руках у Москвы – солидный козырь в виде поставок природного газа в страны Европы. Часть этого газа Газпром до сих пор транзитирует через украинскую газотранспортную систему.

Однако специалисты не исключают: в случае дальнейшей эскалации конфликта Кремль может решиться окончательно перекрыть украинский транзитный маршрут.

Как это повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы, а также каких цен на газ в таком случае ожидать украинцам – читайте в материале Фактов.

Обеспокоенная Европа

Внимание мировой прессы сейчас приковано не только к геополитическим последствиям возможного нового вторжения России в Украину, но и к экономическим, в частности – энергетическим.

Да, Европа не на шутку обеспокоена риском возможной остановки поставок российского газа, если Кремль все-таки нападет на Украину, а в ответ на западные санкции еще и остановит транзит топлива не только через украинскую ГТС, но и через свои морские потоки.

— Над Украиной нависает большой кризис, а над Старым Континентом – призрак дефицита энергии, – пишет французская газета Le Monde.

По мнению издания, вероятный конфликт будет иметь разрушительные последствия для европейского газового сектора.

Великобритания также опасается, что Россия в случае вторжения в Украину превратит поставки газа в Европу в оружие.

Как пишет влиятельная ежедневная газета The Times, во время одного из совещаний на самом высоком уровне британские министры изучали вопрос влияния сокращения поставок на рост цен.

Чиновников предупредили, что им, возможно, придется бороться со значительным ростом счетов для населения.

А еженедельный англоязычный журнал The Economist посвятил теме вероятного перекрытия Кремлем газового вентиля Европе целую статью, в которой пришел к выводу: если Россия и перекроет газ Европе, то больше пострадает сама Россия.

Мол, теоретически Кремль может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российское топливо идет в Европу.

Если это произойдет, в краткосрочной перспективе ЕС придется столкнуться с трудностями, в частности, дефицитом энергии и заоблачными ценами на энергоресурсы.

Однако в долгосрочной перспективе Россия пострадает еще сильнее. Ведь после такой демонстрации агрессии на Газпром повалят судебные иски, а заключать долгосрочные контракты в Европе ему больше не удастся.

Кроме того, трубопровод Северный Поток-2 так и не введут в эксплуатацию. Зато Европа переключится на поставки газа с альтернативных направлений – Норвегии, США, Катара и тому подобное.

Австралия также рассматривает возможность дополнительных поставок сжиженного природного газа в Европу, если вследствие вероятного вторжения РФ в Украину там возникнет дефицит топлива.

Как пишет The Guardian, об этом сообщил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт.

— Увеличение экспорта газа рассматривается после того, как США и Великобритания выразили опасения по поводу зависимости от российского газа в контексте вероятного вторжения России в Украину, — добавляет издание.

Поэтому сценарий, при котором Москва полностью остановит поставки газа в Европу, маловероятен.

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Куда больше шансов на то, что Кремль ограничится остановкой транзита через Украину. К этому Москва целенаправленно шла последнее десятилетие, но особенно ощутимым бойкот украинской ГТС стал в 2021 году.

Как Россия сушит украинскую ГТС

В прошлом году в Европу через украинскую газотранспортную систему прокачали лишь 41,6 млрд кубометров газа. Это на четверть меньше, чем в 2020 году, отчитываются в Операторе ГТС Украины.

При этом транзитные мощности украинской ГТС превышают 140 млрд кубометров в год!

Но такие возможности украинского транзитного маршрута не задействовали — даже несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ.

Наоборот, в период наибольшего роста цен на газ в октябре-декабре, среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе, подсчитали в Операторе ГТС Украины.

— В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%. Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме, и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще по крайней мере 100 млрд кубометров газа в европейском направлении, – отмечает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Зато Газпром наращивает поставки через свои обходные морские газопроводы и в конечном итоге – собственную долю на европейском рынке.

Если еще в начале 2010-х годов доля российского голубого топлива на европейском рынке достигала лишь 30%, то в первом полугодии 2021 года российский трубопроводный газ покрывал уже 44% импорта газа в ЕС (180 млрд кубометров). Это на 14 млрд кубов больше, чем за аналогичный период 2020-го года.

Кроме того, в течение последних лет Россия увеличивает в ЕС еще и экспорт сжиженного газа.

Таким образом, сейчас наш северо-восточный сосед имеет общую долю, которая приближается к половине всего импорта газа в Европу. Но еще до недавнего времени стратегическую транзитную роль Украины в этом процессе Москва теперь сводит к минимуму.

Газовая блокада Украины

Однако с обострением геополитической ситуации из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину транзит через нашу ГТС может вообще прекратиться.

По крайней мере, специалисты не исключают такого шага со стороны Кремля, который стремится удержать дефицит на газовом рынке ЕС и спровоцировать очередное подорожание топлива.

— Россия чувствует, что может и дальше давить на ЕС. В частности, полностью прекратив поставки газа в Европу через Украину под тем или иным предлогом – даже из-за отъезда из Украины членов семей некоторых дипломатов. Мол, в Украине нестабильность, мы не можем рисковать транзитом, — комментирует Фактам президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

По мнению эксперта, в таком случае транзит останется только через обходные морские потоки Газпрома.

И Москва еще больше будет стимулировать ЕС к запуску Северного потока-2, шантажируя искусственным дефицитом топлива. Но запуска СП2 или даже разговора о газопроводе как о сугубо экономическом проекте в условиях агрессии против Украины нельзя допускать, отмечает Гончар.

К вероятному сценарию работы без транзита готовятся и в операторе ГТС Украины.

— Мы не можем исключать вероятность остановки транзита. Особенно учитывая то, что это уже происходило раньше. Технологически украинская ГТС проработала возможные сценарии и соответствующие планы действий. Для удовлетворения потребностей украинских потребителей Оператору ГТС Украины нужно будет запустить нашу систему в реверсном режиме, как это уже делали в 2009-м. То есть поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток, — комментирует ситуацию Фактам Сергей Макогон.

Хватит ли Украине газа

В случае блокады транзита газа со стороны России Украине придется рассчитывать только на газ собственной добычи (в прошлом году в декабре компании добыли 1,71 млрд кубов газа), а также запасы в газохранилищах.

По данным Оператора ПХГ Украины – Укртрансгаза – в подземках сейчас находится почти 12 млрд кубов газа. Из них 4,7 млрд кубов — это так называемый буферный газ, то есть своеобразная техническая подушка, которая обеспечивает функционирование хранилищ.

Впрочем, несмотря на многочисленные спекуляции на тему запасов газа Украина без топлива не останется, успокаивают специалисты.

Из-за вероятного падения давления в ГТС в случае остановки транзита определенные ограничения могут ввести прежде всего для крупных промышленных потребителей.

— На случай, если возникнет угроза бесперебойной поставки газа потребителям, есть национальный план действий, который утверждает Минэнерго. И в случае критической ситуации (в зависимости от степени кризиса), профильное министерство имеет право применить ограничение потребления газа. Подобные планы разрабатываются во всех странах ЕС, — объясняет генеральный директор Оператора ГТС Украины.

Но для нужд производителей тепла и населения давления в системе должно хватить.

— Экватор отопительного сезона мы прошли несмотря на все спекуляции – коллапса не произошло и, думаю, и не произойдет. Хотя мы и выскребем все из наших газохранилищ – практически до буферной подушки, — прогнозирует Михаил Гончар.

Кроме того, в случае необходимости Украина сможет импортировать газ из Европы даже при условии остановки транзита российского топлива.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что с февраля Нафтогаз начнет плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища уже на следующий отопительный сезон.

Европа поможет?

Напомним, европейская сторона обещала тесно сотрудничать с Украиной для развития возможностей для реверсного снабжения.

— Один из вопросов, в котором мы полностью поддерживаем Украину – это энергетическая безопасность. Я понимаю ваше беспокойство, беспокойство Украины, относительно поставок газа ввиду значительного сокращения поставок от Газпрома. Это проблема не только для нынешней зимы, но и для следующих зим. Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами исследует прямо сейчас различные сценарии для обеспечения надлежащей поставки газа для Украины, — заявляла еще в прошлом году в октябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Технически это возможно.

— Оператор ГТС Украины постоянно ведет работу с нашими международными партнерами над диверсификацией источников поставок и увеличением объема гарантированных мощностей для импорта, — добавляет Сергей Макогон.

По его словам, сейчас удалось на треть увеличить возможности для физического импорта газа в Украину – до 35 млн кубометров в сутки.

То есть независимо от наличия транзита газа из России Украина может импортировать 27 млн кубометров газа из Словакии и 8 млн кубов – из Венгрии.

Но при нынешнем уровне цен импорт – очень дорогой.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что котировки газа на короткое время могут вернуться к рекордным $2200 за тыс. кубов или даже превысить их.

Более того — дисбаланс на европейском рынке, согласно прогнозу, может продолжаться по крайней мере до 2025 года. Поэтому рассчитывать на доступный импортный газ в ближайшие годы вряд ли придется.

Хотя поставки американского и катарского сжиженного газа все же сыграли стабилизирующую роль на рынке.

В пользу Европе играет ситуация на азиатском рынке газа. Тот же Китай запасся достаточными объемами топлива и сбил ажиотажный спрос на газ в регионе. В итоге танкеры со сжиженным газом направились в Европу.

— Существенно повлиять на ситуацию на европейском газовом рынке Газпром до конца весны уже не сможет. Разве что он полностью прекратит транзит через Украину. Если не будет каких-то аномальных холодов в Европе, то план гибридной газовой атаки на Европу со стороны России потерпит крах. Но крови они еще попьют и из европейцев, и из нас много, — считает президент Центра глобалистики ХХІ.

Сколько заплатим за газовый шантаж РФ

К счастью украинских потребителей, до конца отопительного сезона действуют летние, базовые цены на газ. В зависимости от газоснабжающей компании, в январе они колеблются от 7,799 до 11,99 грн за куб.

— И эти цены компании не могут поднять согласно условиям базовых тарифных планов. Пересмотреть стоимость кубометра в рамках годового тарифа возможно лишь в сторону снижения. Поэтому большинство компаний практически не меняли свои цены в течение действия годовых тарифов. Сейчас сразу 36 газоснабжающих компаний продают топливо по цене ниже 8 грн за кубометр, — констатирует Фактам начальник Центра правовой поддержки потребителей газа, информационно-консультационного центра ГазПравда Юлия Чеберяк.

Однако уже с мая компании должны запустить годовые тарифы на сезон 2022-2023 годов. И цены в них, бесспорно, могут быть выше.

Однако, насколько именно, спрогнозировать пока невозможно – все будет зависеть от конкретной рыночной ситуации в апреле. Именно тогда компании будут формировать свои предложения на основе цен на европейских хабах.

Не учитывать импортные цены просто не получится – до начала следующего отопительного сезона стране придется закупить за рубежом около 13 млрд кубов газа, прогнозируют эксперты.

Поэтому голубое топливо не будет дешевым. И чтобы зимой платежки не были заоблачными, летом надо уделить максимум внимания энергоэффективности.

Фото: Оператор ГТС України, Depositphotos