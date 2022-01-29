Про розмову з Байденом, війну та Північний потік-2: що сказав Зеленський на зустрічі з іноЗМІ

У п’ятницю, 28 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками іноземних ЗМІ, під час якої докладно відповів на їхні питання щодо загрози нового вторгнення Росії для України та деяких країн НАТО, розмови з президентом США Джо Байденом, а також – про гібридні загрози із боку РФ.

Які головні заяви зробив президент Зеленський – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про розмову з Байденом

Відповідаючи на запитання журналіста, президент Зеленський запевнив, що він не має розбіжностей із Джо Байденом.

– Я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається у США, – сказав Зеленський.

Таким чином він прокоментував інформацію від анонімного джерела СNN, яке заявило, що президенти США та України під час телефонного дзвінка 27 січня посперечалися через різні оцінки щодо рівня ризику вторгнення РФ в Україну.

Цю інформацію раніше спростували і у Білому домі, і у Києві.

Про загрозу нападу Путіна для України та країн НАТО

Повномасштабна війна у разі російського вторгнення в Україну загрожує не лише нам, а й країнам НАТО, які колись були у складі Радянського Союзу, стверджує Зеленський.

Він нагадав, що зараз відбувається гібридна війна, і, до того ж Україна – не єдина країна з територіями, окупованими Росією.

– Якщо буде повномасштабна війна, то не лише з Україною та не лише на українській території, – сказав Володимир Зеленський.

Про запевнення РФ, що вона не збирається нападати

Президент прокоментував запевнення Кремля про те, що Росія проводить звичайні військові навчання та не планує нападати на Україну.

Зеленський підкреслив, що очікує у зв’язку з цим дій щодо деескалації ситуації поблизу наших кордонів, які стали б підтвердженням небажання агресії.

Він сказав, що ці кроки могли б стати виразним підтвердженням слів Москви, а настільки серйозні навчання біля України назвали великими ризиками для нашої країни.

Також президент застеріг РФ від залякування українців і закликав натомість піти на діалог.

– У чому насолода від цього? Що, хтось боїться? Ми не боїмося. Але ж живуть люди, звичайні люди, люди похилого віку, у своїх будинках живуть, вони не військові. До чого це? У чому сенс? У вас є питання? Давайте сідати та розмовляти, – закликав Зеленський.

Про НАТО та альтернативні оборонні союзи

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна конкретна відповідь про перспективи членства в НАТО, особливо з огляду на загрозу з боку Росії.

– Скажіть відверто: ми ніколи там (в Альянсі, – Ред.) не будемо. Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сьогоденні, – заявив він.

Вступ до НАТО глава держави розцінив як одну із превентивних санкцій проти Росії. Зеленський заявив, що вступ до Альянсу, на жаль, не залежить від України.

Також президент Зеленський розповів, що у якості альтернативи Україна готова до вступу і в інші оборонні союзи.

Він також наголосив, що у випадку, якщо почнеться війна, вона однозначно зачепить і деякі країни-члени НАТО.

Про евакуацію дипломатів

Український президент розцінив виїзд іноземних дипломатів із України як помилку. Він наголосив, що вважає, що дипломати мають залишатися в Україні.

– Я вважаю, що посольські працівники та дипломати мають бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, а ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що ми не Титанік. Україна йде вперед! – повідомив Зеленський.

Про переговорний майданчик США-Росія-Україна

Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щоб з’явився новий переговорний майданчик щодо врегулювання ситуації на сході України у форматі США-Росія-Україна.

Президент також натякнув, що хотів би вірити, що Джо Байден міг би щось зробити для її появи.

Такий майданчик Зеленський описав як переговорний формат, який би діяв паралельно з нормандською четвіркою.

Про Північний потік-2

Президент нагадав, що Україні обіцяли гарантії з енергетичної безпеки у зв’язку із запуском Північного потоку-2, але на Заході почали заявляти, що якщо завтра буде ескалація з боку РФ, то про СП-2 можна буде забути.

– Як це розуміти? Ще вчора, коли такої риторики про ескалацію РФ ще не було, всі говорили: якщо буде запущено Північний потік-2, Україна отримає енергетичні гарантії безпеки, – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що США, Німеччина та ЄС обговорювали з Україною те, які саме гарантії це можуть бути: щонайменше на 10-15 років продовження використання ГТС України, обов’язковий реверс та гарантії з боку європейських партнерів.

Але тепер ніхто не говорить про енергетичну безпеку України, наголосив Зеленський.

Він назвав це ще однією частиною гібридної війни.

Також Володимир Зеленський прокоментував позицію Німеччини щодо Північного потоку-2 та відмови цієї країни постачати Україні зброю на тлі загрози повномасштабного вторгнення з боку РФ.

Так, президент висловив розуміння щодо позиції Берліна щодо російського газопроводу і побажав, щоб Німеччина в жодному разі не опинилася у схожій на українську ситуації.

– Я не бажаю Німеччині, щоб ви відчували подібне на кордонах своєї держави, що зараз ми відчуваємо. Я колись сказав Меркель про Північний потік: я розумію, що це бізнес та тривалий процес. Якби у вас на кордоні були війська цієї держави, ви б із ними робили СП-2? Мені просто цікаво. Де це контрактна лінія бізнесу та реальності? – сказав Зеленський.

Про паніку та дестабілізацію

Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів та іноЗМІ із закликом не нагнітати паніку щодо вторгнення РФ, бо це шкодить економіці України.

Він погодився з тим, що ситуація на кордоні залишається дуже гострою, але також зазначив, що інформаційна політика дуже сильно змінилася.

Зеленський закликав до стриманості у висвітленні того, що відбувається в Україні.

– Журналісти, якщо вони хочуть знати, якою є ситуація, нехай вийдуть до Києва… У нас що, їздять танки вулицями? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська дорогами, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка, – наголосив Зеленський.

Така паніка погіршує ситуацію на ринках і у фінансовому секторі, що коштує Україні дуже дорого, повідомив президент.

Він також заявив, що рівень ескалації на кордоні України з Росією не є вищим, ніж він був на початку 2021 року.

Найбільшою небезпекою в ситуації Володимир Зеленський назвав можливість внутрішньої дестабілізації України – оскільки це спровокувало б Росію до ескалації.

Президент закликав Україну до єдності, оскільки це робить країну сильнішою та зменшує ризики вторгнення РФ.

Про стабілізацію економіки

Зеленський висловив думку, що Україні необхідно близько $4-5 млрд для стабілізації економіки у зв’язку зі збитками, які завдала загроза російського вторгнення.

Він зазначив, що ця сума країні дуже потрібна, і питання навіть не в запозиченнях, а у фінансових гарантіях.