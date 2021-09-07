Депутат від фракції Слуга народу Олександр Трухін заявив, що не має відношення до видалення новин щодо його участі у ДТП 23 серпня у Києві. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Верховної Ради 7 вересня.

Трухін наголосив, що самостійно ознайомився з даними та з’ясував, що новину про аварію видалили не 30, а близько 70 видань. За словами нардепа, ані він, ані люди з його оточення не вимагали від ЗМІ видалити публікацію зі згадкою про нього.

– Ні я, ні мої помічники, ні люди, мені відомі, не замовляли і не знімали новин. У мене прохання до журналістів, розібратися, я чим зможу, теж допоможу. І якщо були такі факти, що за гроші або без грошей хтось знімав якісь новини, я вважаю це неприпустимим.

Олександр Трухін заявив, що підозрює, кому були вигідні маніпуляції щодо зникнення публікацій. Також нардеп від Слуги народу запевнив, що на момент аварії був тверезим.

Трухін зізнався, що за рекомендацією адвокатів та слідчих не може коментувати ДТП. Але коли матеріали слідства будуть готові, він виступить на брифінгу щодо цього.

ДТП з депутатом Олександром Трухіним

Аварія з Трухіним сталася 23 серпня у Києві, на Бориспільській трасі. Нардеп, не дотримавшись дистанції, в’їхав у авто, що рухалося попереду.

Внаслідок зіткнення постраждав ще третій автомобіль. Під час аварії отримали травми шестеро осіб, серед них – двоє дітей.

Про ДТП з депутатом Трухіним написала низка видань, але згодом публікації у багатьох з них зникли.

У той же день поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).

Матеріали про аварію отримало Державне бюро розслідувань та закликало очевидців події надати слідчим відповідну інформацію.