Після відео з ДТП за участі нардепа Трухіна у Слузі народу заявили, що він залишить партію

З’явилось відео з нагрудної камери поліцейського одразу після дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна. На ньому депутат намагається домовитись з правоохоронцем про уникнення відповідальності за участь в ДТП.

На опублікованому відео народний депутат звертається до співробітника поліції з проханням відійти в ліс, щоб поговорити міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

З відеоматеріалів випливає, що Олександр Трухін стверджував, що не керував автомобілем, який потрапив у ДТП.

Парламентар на відео також звертався до правоохоронця, аби пізніше знайти його та віддячити.

Своєю чергою, поліцейський намагався пояснити народному обранцю, що подібні домовленості несуть за собою кримінальну відповідальність.

Реакція партії Слуга народу

Голова депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що йому соромно за поведінку свого однопартійця Олександра Трухіна.

– Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання, – поширила слова Арахамії речниця політсили Юлія Палійчук.

Голова фракції додав, що подібна поведінка це не те, з чим ця партія йшла на вибори, тому він запропонував вийти Олександру Трухіну зі Слуги народу.

– Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії Слуга Народу. Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, – заявив Давид Арахамія.

Він зазначив, що подібне рішення стане можливим, щойно епідеміологічна ситуація дозволить депутатам зібрати кворум у Верховній Раді та провести голосування.

Він також порадив своєму колезі Олександру Трухіну співпрацювати зі слідством, щоб дати суспільству відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього.

Скандал з депутатом Трухіним

Дорожньо-транспортна пригода з нардепом Олександром Трухіним сталась 23 серпня минулого року на Бориспільській трасі, що у Києві. Народний обранець, не дотримавшись дистанції, в’їхав у авто попереду.

В результаті зіткнення постраждав третій автомобіль, а загалом під час ДТП травми отримали шестеро осіб, з-поміж яких були двоє дітей.

Про аварію з депутатом повідомила низка українських видань, але згодом публікації у багатьох з них зникли.

Сам депутат Олександр Трухін казав, що не має відношення до видалення новин щодо його участі у ДТП.

У день аварії було розпочате кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

А вже наприкінці серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань буде взяло справу про ДТП за участі народного обранця.