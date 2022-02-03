Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Києва знову запропонував свою державу як майданчик для переговорів між Україною та Росією для врегулювання збройного конфлікту.

Про це турецький лідер поінформував сьогодні після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Ердогана, Туреччина готова робити все можливе для завершення російсько-українського конфлікту.

– На сьогоднішніх переговорах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Адже Туреччина керується логікою: думати, як знизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу, – наголосив Ердоган.

Крім того, він поінформував про підтримку діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Ердоган висловив думку, що деякі заяви та сценарії окупації, які були оприлюднені останнім часом, “виснажують Україну та український народ”.

– Я схвально сприймаю меседжі українських посадовців, насамперед президента, що містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце, – додав Ердоган.

Варто зазначити, що турецький лідер вже кілька разів пропонував Києву та Москві своє посередництво у вирішенні російсько-українського збройного конфлікту. Востаннє така заява пролунала в середині січня цього року.

На початку грудня 2021 року офіційна Анкара заявила про готовність стати посередником для встановлення діалогу між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Нещодавно Реджеп Таїп Ердоган назвав нереалістичним сценарій вторгнення військ РФ в Україну.