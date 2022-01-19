Ердоган знову пропонує посередництво в деескалації конфлікту між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре запропонував Києву та Москві своє посередництво у вирішенні збройного конфлікту, який Росія розв’язала проти України.

Як заявив речник турецького лідера Ібрагім Калин, Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Україною та РФ. Він також запевнив, що Анкара підтримує український суверенітет та територіальну цілісність.

Відомо, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна зустрітися віч-на-віч на території Туреччини, щоб усунути всі розбіжності.

Турецький лідер також анонсував свій візит до Києва в найближчі тижні. Він має намір зустрітися із Зеленським.

Водночас Ердоган планує перебувати в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, які матимуть серйозні та незворотні наслідки.

Варто зазначити, що президент Туреччини вже не вперше пропонує своє посередництво у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту. Подібну пропозицію він озвучував наприкінці листопада минулого року. Проте в МЗС Росії таку ідею відкинули.

А на початку грудня Анкара висловила готовність виступити посередником для налагодження діалогу між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Нещодавно Реджеп Таїп Ердоган висловив думку, що сценарій вторгнення регулярних російських військ в Україну є нереалістичним.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.