Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що спільними зусиллями сторони нормандського формату змогли відродити цей майданчик для переговорів.

Як заявив в інтерв’ю канцлер ФРН, для відновлення цього майданчика проведено багато переговорів.

– …Є переговори в рамках ОБСЄ і, звичайно, нормандський формат, де Німеччина, Франція разом з Україною та Росією намагаються вийти із нинішньої дуже заплутаної ситуації… Нам справді вдалося знову вдихнути в нього життя, – сказав глава німецького уряду.

Він зазначив, що ситуація на російсько-українському кордоні залишається серйозною і це може спричинити військові дії в Європі.

При цьому канцлер додав, що порушення територіальної цілісності України не буде прийнятним і матиме високу ціну для Росії. Водночас він закликав до мирного розвитку подій.

– Багато громадян цієї країни (України, – Ред.) побоюються, що ситуація справді може стати реальністю – війна в Європі. Тому наше спільне завдання – зробити так, щоб цього не сталося, – сказав Олаф Шольц.

26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн, що входять до нормандського формату. Вони обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Результатом зустрічі стало спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, тобто орієнтовно 9 лютого.

2 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч радників глав нормандського формату запланована на наступний тиждень.

Джерело: ZDF