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Вдалося вдихнути життя: канцлер ФРН заявив, що нормандський формат змогли відновити

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що спільними зусиллями сторони нормандського формату змогли відродити цей майданчик для переговорів.

Як заявив в інтерв’ю канцлер ФРН, для відновлення цього майданчика проведено багато переговорів.

– …Є переговори в рамках ОБСЄ і, звичайно, нормандський формат, де Німеччина, Франція разом з Україною та Росією намагаються вийти із нинішньої дуже заплутаної ситуації… Нам справді вдалося знову вдихнути в нього життя, – сказав глава німецького уряду.

Він зазначив, що ситуація на російсько-українському кордоні залишається серйозною і це може спричинити військові дії в Європі.

При цьому канцлер додав, що порушення територіальної цілісності України не буде прийнятним і матиме високу ціну для Росії. Водночас він закликав до мирного розвитку подій.

– Багато громадян цієї країни (України, – Ред.) побоюються, що ситуація справді може стати реальністю – війна в Європі. Тому наше спільне завдання – зробити так, щоб цього не сталося, – сказав Олаф Шольц.

26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн, що входять до нормандського формату. Вони обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Результатом зустрічі стало спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, тобто орієнтовно 9 лютого.

2 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч радників глав нормандського формату запланована на наступний тиждень.

Джерело: ZDF

Фото: Getty Images

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