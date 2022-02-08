Візит Макрона до України: як світові лідери намагаються стримати Путіна від повномасштабної війни

У вівторок, 8 лютого, до Києва прибув президент Франції Емманюель Макрон. Це перший візит французького лідера до України за 24 роки.

Напередодні він побував у президента Росії Володимира Путіна і намагався переконати його відмовитися від агресії проти України. Переговори тривали понад п’ять годин.

Одразу після зустрічі Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації. За його словами, це залежатиме від переговорів і консультацій зі Сполученими Штатами, НАТО, європейцями, а також — від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

— Ми просуваємо Нормандський формат для повної імплементації Мінських угод та вирішення конфлікту на Донбасі. Остання зустріч радників президентів у цьому форматі допомогла зберегти підтримку всіма сторонами припинення вогню, і ми хочемо скористатися цим моментом, щоб зробити конкретні кроки вперед і продовжити втілювати ці домовленості повною мірою, – наголосив Макрон.

Путін же продовжив наполягати на виконанні Мінських домовленостей на його умовах. Причому робив це відверто зневажливо.

— Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати. По-іншому не вийде. Не хочуть прямо розмовляти з представниками Донбасу. Там записано чітко, що такі-то питання “обговорюватимуться і погоджуватимуться з представниками цих територій”, – заявив він після зустрічі з Макроном.

У ці хвилини французького лідера приймає президент України Володимир Зеленський. Вони повинні провести брифінг для преси у Маріїнському палаці.

Паралельно 7 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Головною темою цих переговорів була єдність Заходу у протидії російській агресії щодо України. Сторони одностайні: якщо Кремль розпочне нове вторгнення, санкції будуть швидкими і болючими.

Попри різне ставлення Вашингтона та Берліна до російського газогону Північний потік-2, після завершення зустрічі Байден запевнив: якщо російські танки чи вояки перетнуть український кордон, Північного потоку-2 більше не існуватиме.

— Німеччина та Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами тісно співпрацюємо, щоб просувати дипломатичне вирішення ситуації. Але якщо Росія обере подальше вторгнення до України, ми всі разом готові запровадити потужний пакет санкцій, які матимуть для Росії швидкі та жорсткі наслідки, – зазначив Байден.

Натомість Олаф Шольц ще раз дав зрозуміти, що летальної зброї Німеччина Україні не надасть, але санкції підтримає. При цьому німецький канцлер уник згадки про Північний потік-2.

— Ми не можемо мовчати у відповідь на дії Росії. Розміщення російських військ біля України – це серйозна загроза європейській безпеці. Якщо Росія діятиме проти України, то заплатить дуже-дуже високу ціну, – запевнив Шольц.

Солідарність з Україною офіційно висловила сьогодні Японія. Відповідну резолюцію ухвалила нижня палата парламенту країни. У документі зазначено, що Японія, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також закликає якнайшвидше відновити стабільність навколо нашої держави за допомогою дипломатії, адже “будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили – неприйнятна”.

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