Українська сторона на переговорах політичних радників лідерів держав нормандської четвірки буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Як заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час розмови з журналістами, ТКГ має на мети врегулювання та завершення війни на Донбасі.

Керівник ОП зазначив, що українська делегація також запропонує ініціативи щодо покращення перевірки режиму припинення вогню на Сході України.

Андрій Єрмак заявив, що в рамках зустрічі Україною будуть порушені питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

На думку керівника ОП, Україна сьогодні є центром ухвалення рішень щодо безпеки в Європі, тому має велику міжнародну підтримку.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч політрадників глав держав нормандського формату відбудеться 10 лютого у столиці ФРН.