Ключовою метою (планом максимум), делегації України на завтрашній зустрічі політичних радників лідерів “нормандської четвірки” в Берліні є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, з яким порядком денним їде 10 лютого до Берліна українська делегація.

Він уточнив, що сьогодні відбувається засідання ТКГ, проте фактично процес заблокований: дискусії та обговорення не просуваються вперед.

– План максимум – розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи… Для цього потрібна політична воля Росії. І саме над цим завтра будуть працювати, – наголосив Кулеба

За словами міністра, якщо роботу ТКГ вдасться розблокувати, то вона насамперед буде займатися питаннями в сфері безпеки. Серед пріоритетних – також гуманітарні питання.

– Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека все одно залишається завданням номер один, – зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, ситуація з безпекою на Донбасі покращилася після останньої зустрічі політичних радників “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, РФ), яка відбулася 26 січня в Парижі.

– Попри потужне військове угруповання Росії вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, на Донбасі зберігається відносна тиша. Ситуація краща, ніж місяць тому. І це теж той імпульс, який був наданий за результатами попередньої зустрічі радників “нормандського формату”, – переконаний Кулеба.

Він також наголосив, що спецпредставник РФ Дмитро Козак завтра приїде до Берліна в слабшій позиції, ніж представник України – голова Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Кулеби, така ситуація склалася завдяки консолідації міжнародних партнерів довкола України та загрозі жорстких антиросійських санкцій в разі ескалації.

Як відомо, 26 січня в Парижі після тривалої перерви відбулися переговори радників лідерів “нормандської четвірки”. Сторони змогли погодити спільне комюніке. Це був перший документ, про який вдалося домовитися в рамках нормандського формату з 2019 року.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що учасники нормандського формату зуміли відродити цей майданчик для переговорів.