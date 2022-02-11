Подальші перемовини та розблокування ТКГ: підсумки зустрічі радників Нормандської четвірки

Переговори на рівні політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату в Берліні тривали понад дев’ять годин.

Відразу після завершення перемовин, уночі 11 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники Німеччини, Франції, України та Росії зацікавлені в продовженні перемовин у Нормандському форматі.

За його словами, українська сторона готова говорити й 24 години, щоб припинити війну та повернути свої території.

Наразі не йдеться про зустріч міністрів закордонних справ. Андрій Єрмак припускає, що “вже дуже скоро” відбудеться зустріч політичних радників, щоб підготувати та зробити можливою зустріч лідерів.

Україна, каже Андрій Єрмак, налаштована на конструктивний діалог.

Натомість заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак на брифінгу, який відбувався паралельно, заявив, що 10 лютого ніхто не ризикнув порушити питання зустрічі лідерів, “тому що немає предмета для обговорення на рівні глав держав і урядів Нормандського формату”.

Факти ICTV зібрали основні тези, озвучені за результатами перемовин у Берліні 10 лютого.

Розблокування роботи ТКГ

Глава Офісу президента запевнив: політичні радники Нормандської четвірки єдині в тому, що треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Однак узгодити спільний документ сторонам 10 лютого не вдалось.

Україна, зокрема, сподівається, що на наступному засіданні ТКГ вдасться розблокувати гуманітарні питання.

Ідеться про звільнення утримуваних осіб та відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ), що вже понад рік готові з українського боку.

Місце проведення наступного засідання ТКГ

На переконання Андрія Єрмака, місце проведення зустрічі – важливе, але це питання не є визначальним.

Досі засідання ТКГ відбувалися в режимі відеоконференцій.

Щойно стане можливим говорити про якісь очні зустрічі та буде погодження всіх сторін, Україна готова пристати на пропозицію Туреччини та провести засідання в цій країні.

Мінські домовленості

Зійшлися політичні радники й на тому, що треба виконувати Мінські домовленості.

– Усі сторони висловили повну прихильність позиції, що тільки виконання режиму припинення вогню є можливістю продовження перемовин, – додав керівник Офісу президента.

Деескалація на кордоні України

– Від прогресу в переговорах у Нормандському форматі залежатиме, зокрема, й процес деескалації, – сказав Андрій Єрмак.

Так, під час зустрічі “чітко та багато разів говорили, що не можна говорити про безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи, забезпечення реальної та ефективної безпеки України”.

Нагадаємо, що планом-максимум української делегації під час зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки в Берліні було розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Зустріч радників 10 лютого стала другою в цьому році. Після тривалої перерви сторони провели переговори в Парижі 26 січня.

Представники Німеччини, Франції, України та Росії погодили спільне комюніке, що стало першим документом, про який вдалося домовитися в межах Нормандського формату з 2019 року.