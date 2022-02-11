Переговоры на уровне политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата в Берлине продолжались более девяти часов.

Сразу после завершения переговоров, ночью 11 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Германии, Франции, Украины и России заинтересованы в продолжении переговоров в Нормандском формате.

По его словам, украинская сторона готова говорить и 24 часа, чтобы прекратить войну и вернуть свои территории.

В настоящее время речь не идет о встрече министров иностранных дел. Андрей Ермак не исключает, что “уже очень скоро состоится встреча политических советников, чтобы подготовить и сделать возможной встречу лидеров”.

Украина, говорит Андрей Ермак, настроена на конструктивный диалог.

Тем временем заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге, который проходил параллельно, заявил, что 10 февраля никто не рискнул поднять вопрос о встрече лидеров, “потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств Нормандского формата”.

Факты ICTV собрали основные тезисы, озвученные по результатам переговоров в Берлине 10 февраля.

Разблокирование работы ТКГ

Глава Офиса президента заверил: политические советники Нормандской четверки едины в том, что надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

Однако согласовать совместный документ сторонам 10 февраля не удалось.

Украина, в частности, надеется, что на следующем заседании ТКГ удастся разблокировать гуманитарные вопросы.

Речь идет об освобождении удерживаемых лиц и открытии контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), которые уже более года готовы с украинской стороны.

Место проведения следующего заседания ТКГ

По убеждению Андрея Ермака, место проведения встречи – важно, но этот вопрос не является определяющим.

До сих пор заседания ТКГ проходили в режиме видеоконференций.

Как только станет возможным говорить о каких-то очных встречах и будет согласование всех сторон, Украина готова принять предложение Турции и провести заседание в этой стране.

Минские договоренности

Сошлись политические советники и на том, что надо выполнять Минские договоренности.

– Все стороны выразили полную приверженность позиции, что только выполнение режима прекращения огня является возможностью продолжения переговоров, – добавил руководитель Офиса президента.

Деэскалация на границе Украины

– От прогресса в переговорах в Нормандском формате будет зависеть, в том числе, и процесс деэскалации, – сказал Андрей Ермак.

Так, во время встречи “четко и много раз говорили, что нельзя говорить о безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы, обеспечения реальной и эффективной безопасности Украины”.

Напомним, что планом-максимум украинской делегации во время встречи политических советников лидеров Нормандской четверки в Берлине было разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

Встреча советников 10 февраля стала второй в этом году. После длительного перерыва стороны провели переговоры в Париже 26 января.

Представители Германии, Франции, Украины и России согласовали совместное коммюнике, что стало первым документом, о котором удалось договориться в рамках Нормандского формата с 2019 года.