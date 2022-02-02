Вимагав 30% від договорів з лікарнями: в НАБУ опублікували відео з нардепом-хабарником

Слідчі НАБУ оприлюднили оперативні матеріали у справі народного депутата Сергія Кузьміних, якого 28 січня викрили на хабарі у розмірі понад пів мільйона гривень.

На відео зібрано фрагменти розмов нардепа, його довіреної особи та представника компанії, що передували отриманню хабаря.

Згідно з матеріалами справи, восени минулого року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, попередньо це питання варто узгодити з одним із народних депутатів України.

Зазначається, що Сергій Кузьміних пообіцяв компанії своє сприяння: фактично воно зводилось до гарантування перемоги у тендерах із закупівлі обладнання за рахунок держбюджету.

Водночас таке сприяння нардеп оцінив у 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Першим об’єктом такої “співпраці” стала житомирська лікарня № 2 імені Павлусенка, куди було закуплено обладнання на 40 млн грн.

– Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн), – йдеться у повідомленні.

Публікацію компроментуючого відео в НАБУ пояснили суспільним резонансом, що викликало затримання Сергія Кузьміних. За інформацією слідчих, його не було затримано через існуючий депутатський імунітет, однак з тих пір парламентар ігнорує повістки і ще не з’являвся до органів слідства.

Сергій Кузьміних – народний депутат України ІХ скликання від партії Слуга народу. Очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

2 лютого нардеп звернувся із листом до очільника фракції Давида Арахамії, в якому попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення. Заяву Сергія Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.