Україна готує достойну відповідь на всі можливі агресивні дії Росії. Відсіч агресору зможе дати українська армія, яка зараз у рази сильніша, ніж вісім років тому.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до народу України.

– Великий народе великої країни! Звертаюся до вас у цей важливий, напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене та кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше, – так глава держави почав своє звернення.

Володимир Зеленський нагадав, що проти України зараз системно ведеться війна на всіх фронтах:

• військовому (оскільки Росія нарощує свої війська на кордоні);

• дипломатичному (коли нашу державу намагаються позбавити права визначати зовнішньополітичний курс);

• енергетичному (через обмеження постачання газу, електроенергії та вугілля);

• інформаційному (коли серед українців та інвесторів прагнуть посіяти паніку).

У зв’язку з цим президент запевнив, що Україна готова до всіх викликів та прораховує різні сценарії.

– Наша держава сьогодні сильна, як ніколи… Сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами, і що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики щоденно, постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії. Готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що в Києві чітко розуміють, де поруч з українськими кордонами перебуває російська армія, її чисельність, локації, оснащення та плани.

– Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що українці впевнені у своїх Збройних силах, але й військові “повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість і нашу єдність”.

Президент нагадав, що свій внесок у протидію агресії РФ здійснює й українська дипломатія. За словами Зеленського, Україні вдалося досягнути дипломатичної підтримки з боку “практично всіх лідерів цивілізованого світу”.

– Сьогодні всі визнають, що від України, від нашої армії залежить безпека Європи та всього континенту, – заявив президент.

Торкнувся Володимир Зеленський і питання деокупації Донбасу та Криму. Він зазначив, що ці українські території повернуться виключно дипломатичним шляхом.

– І Донбас, і Крим повернуться в Україну виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо, – наголосив глава держави.

Згадав президент і про ситуацію в економіці України. За його словами, в нашій державі сформовані достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.

– Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати… Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися, – підсумував Зеленський.

Як відомо, президент України оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У цей день будуть підняті державні прапори на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України. Крім того, 16 лютого о 10.00 виконають державний гімн України.