Зеленський про провокації на Донбасі: Один постріл іноді може призвести до війни

Навіть один постріл на Донбасі може спровокувати повномасштабну війну з Росією. А тому українські війська не піддаються на провокації російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці американського телеканалу CNN Крістіан Аманпур після виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Він зазначив, що будь-які провокації зараз дуже небезпечні.

– Найскладніше питання, що в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебувають від 30 до 35 тис. російських військових. Плюс 150 тис. вздовж наших кордонів. Тому провокації дуже небезпечні, коли є така кількість військових. Розумієте, один постріл іноді може призвести до війни, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що ці побоювання поділяють сусідні з Україною держави.

– Наші близькі партнери, країни які поруч із нами, мають з нами спільні кордони, знають історію Радянського Союз. Вони знають, що це. Польща, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, багато різних країн – вони знають, до чого може призвести та чи інша провокація. Тому потрібно бути обережними, – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що нинішня напруженість у російсько-українському збройному конфлікті є “трагедією для нашої нації, для нашого народу”.

Володимир Зеленський також закликав Захід уже зараз оприлюднити список санкцій на випадок нового повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– У мене виникає запитання: якщо зараз не можна говорити про те, що буде застосовано, якщо буде війна, то чи буде це застосовано, якщо війна буде, – заявив він.

В інтерв’ю Зеленський також заявив, що партнерам по НАТО варто уточнити терміни, протягом яких Україна могла б стати членом Альянсу.

– Україні потрібні гарантії безпеки… Ми розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО, немає консенсусу серед членів Альянсу. Всі говорять, що є відстань до НАТО. Все, що ми говоримо: скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно (щоб подолати цю відстань, – Ред.)?.. Тоді скажіть будь ласка: на цій відстані чи справедливо, щоб ми отримали від провідних країн дипломатичні гарантії безпеки? – зазначив Зеленський.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 Володимир Зеленський заявив, що Україна може поставити під сумнів зобов’язання щодо Будапештського меморандуму та відмовитися від угоди, за якою позбулася третього в світі ядерного арсеналу. Президент ініціював проведення консультацій у рамках цього меморандуму.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна вимагає чесних відповідей щодо перспектив членства в Євросоюзі та НАТО.