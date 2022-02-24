У Криму бойовики планують ймовірні провокації – розвідка Міноборони

Російсько-окупаційні війська на території тимчасово окупованого Криму планують ймовірні провокації. Бойовики можуть здійснити теракт або хімічну диверсію, щоб звинуватити Україну.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти планують провокації на заводі Титан у місті Армянськ, смузі суходолу Перекопський перешийок та загалом на території півострова.

У Міноборони наголосили, що Україна не планувала та не планує диверсійні дії у Криму та на Донбасі, спростувавши фейкові заяви окупантів.

За даними розвідки, 23 лютого приблизно о 20.00 всіх працівників (близько 50 людей) евакуювали.

Загострення на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню на сході України. Бойовики загострили ситуацію на Донбасі, станом на 17.00 23 лютого, здійснено 59 обстрілів.

За даними штабу ООС, найманці РФ застосували 54 обстріли із застосуванням важкого озброєння. Під вогонь потрапили позиції українських захисників, будинки мирних жителів та об’єкти інфраструктури.

Ворог обстріляв п’ять разів Новотошківське, двічі Попасну, сім разів Південне, чотири рази Піски та Світлодарськ, 14 разів Богданівку, сім разів Маріуполь, тричі Щастя, чотири рази Авдіївку, п’ять разів Мар’їнку, Гранітне, Станицю Луганську та інші населені пункти.